Từ 1/9, toàn bộ người dân tham gia giao thông chú ý quy định mới: Những trường hợp sau có thể được hỗ trợ tiền

Quy định mới cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ tiền như thế nào?

Từ ngày 1/9/2026, một chính sách mới liên quan tới Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ chính thức được triển khai. Đáng chú ý, nội dung liên quan tới người dân trực tiếp tham gia cứu giúp, cứu chữa hoặc đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được xem xét hỗ trợ tiền.

Cứu người bị tai nạn có thể được hỗ trợ tới 5 triệu đồng

Ngày 30/6/2026, Bộ Công an ban hành Thông tư số 126/2026/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục thực hiện nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Theo Bộ Công an, chính sách hướng tới việc hỗ trợ kịp thời nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông gặp khó khăn, đồng thời động viên các tổ chức, cá nhân tham gia cứu giúp người bị nạn.

Cụ thể, căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, mức hỗ trợ tối đa dành cho cá nhân là 5 triệu đồng/vụ việc, trong khi tổ chức có thể được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/vụ việc, theo Nghị định 279/2025/NĐ-CP.

Như vậy, trong tình huống một người đang lưu thông trên đường bắt gặp tai nạn và trực tiếp cứu giúp, cứu chữa hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, người này có thể thuộc diện được xem xét hỗ trợ từ Quỹ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, cần lưu ý 5 triệu đồng và 10 triệu đồng là mức hỗ trợ tối đa, không phải khoản tiền mặc định mà bất cứ ai cứu người cũng sẽ được nhận. Bộ Công an cho biết mức hỗ trợ cụ thể được xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ, điều kiện thực tế, khả năng cân đối của Quỹ và quy định pháp luật.

Để chứng minh việc trực tiếp tham gia cứu nạn, Thông tư 126 quy định tài liệu có thể là tài liệu, hình ảnh phản ánh tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa hoặc đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Các tài liệu này có thể dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử hợp lệ.

Người thuộc diện hỗ trợ và có nguyện vọng nhận hỗ trợ có thể gửi đơn đề nghị theo mẫu đến cơ quan đầu mối bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đối với các vụ việc trên tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ, cơ quan đầu mối thuộc Cục CSGT tiếp nhận; với các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố là đơn vị tiếp nhận, lập hồ sơ.

Nạn nhân và gia đình nạn nhân cũng có thể được hỗ trợ

Không chỉ người tham gia cứu nạn, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ còn hỗ trợ một số nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Theo Bộ Công an, người bị thương do tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% và đang gặp khó khăn về kinh tế có thể được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/người/vụ việc.

Đối với gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và đang gặp khó khăn về kinh tế, mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình.

Trong khi đó, trường hợp nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, Quỹ có thể hỗ trợ cho hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển với mức tối đa lên tới 100 triệu đồng/người/lần.

Với người bị thương có tỷ lệ tổn thương từ trên 31% đến dưới 81%, hồ sơ chứng minh bao gồm tài liệu về tỷ lệ tổn thương cơ thể; kết luận hoặc thông báo giải quyết vụ tai nạn của cơ quan Công an nếu có; đồng thời cần xác nhận về việc nạn nhân hoặc gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế. Với gia đình có người tử vong, cũng cần xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng khó khăn kinh tế cùng tài liệu chứng minh nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Những trường hợp nào không được hỗ trợ?

Dù mở rộng nhiều nhóm đối tượng, quy định cũng nêu rõ những trường hợp không được chi hỗ trợ từ Quỹ.

Theo Thông tư 126/2026/TT-BCA, một trong các trường hợp bị loại trừ là người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường bộ. Nạn nhân là người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có ma túy hoặc chất kích thích khác bị pháp luật cấm; hoặc phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông cũng không thuộc diện được hỗ trợ.

Vụ tai nạn không được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ, thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định pháp luật cũng thuộc nhóm không được chi hỗ trợ.

Riêng với hoạt động cứu nạn, tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh hoặc cơ sở khám chữa bệnh đã thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển sẽ không được nhận khoản hỗ trợ này. Người đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông và trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng thuộc diện loại trừ.

Theo Bộ Công an, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Việc triển khai cơ chế hỗ trợ từ ngày 1/9 không chỉ nhằm chia sẻ khó khăn với nạn nhân và gia đình nạn nhân mà còn tạo cơ chế động viên những người kịp thời cứu giúp người gặp nạn trên đường.