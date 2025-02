Động thái của phía Kim Soo Hyun sau khi Kim Sae Ron qua đời

Tối 17/2, thông tin sao nhí 1 thời Kim Sae Ron đột ngột qua đời tại nhà riêng đã khiến toàn châu Á rúng động. Trong buổi tối cùng ngày, Gold Medalist - công ty quản lý của Kim Soo Hyun - đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của của nữ diễn viên họ Kim: “Chúng tôi vô cùng đau xót trước thông tin Kim Sae Ron qua đời. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu mong cô ấy được yên nghỉ”. Động thái từ phía Kim Soo Hyun nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng âu cũng là bởi hồi tháng 3 năm ngoái, Kim Sae Ron từng “trượt tay” đăng ảnh thân mật bên nam diễn viên lên trang cá nhân.

Được biết, Kim Sae Ron từng là nghệ sĩ trực thuộc Gold Medalist trong khoảng 2 năm. Cô ký hợp đồng với công ty này hồi đầu năm 2020. Và tới tháng 12/2022, Gold Medalist bất ngờ thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với Kim Sae Ron sau khi nữ diễn viên vướng scandal lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn. Còn nhớ, Gold Medalist từng hỗ trợ sao nhí 1 thời chi trả tiền phạt và khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn.

Phía Kim Soo Hyun bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron

Hình ảnh thân mật của Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun đã gây xôn xao mạng xã hội cách đây 1 năm

Nữ diễn viên rời Gold Medalist sau khi vướng scandal lái xe gây tai nạn trong tình trạng say rượu

Vào tối 16/2, đồn cảnh sát Seongdong ở Seoul (Hàn Quốc) thông báo Kim Sae Ron được phát hiện tử vong ở nhà riêng vào 16h54 phút chiều cùng ngày. Tờ Osen dẫn lời từ cảnh sát quận Seongdong cho biết sao nhí đình đám Kbiz được bạn phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, ngừng tim. Ngay lập tức, cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn nhưng sau đó đã qua đời tại bệnh viện.

Phía Sở cảnh sát quận Seongdong đưa ra thông tin ban đầu về quá trình điều tra nguyên nhân: “Không có dấu hiệu phạm tội hay đột nhập tại hiện trường, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra các tình huống có thể xảy ra xung quanh cái chết của nạn nhân”. Tờ Pennmike dẫn lại thông tin từ cảnh sát, cho biết cơ quan chức năng không loại trừ khả năng Kim Sae Ron qua đời do tự tử và sẽ tiếp tục tích cực điều tra.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là “em gái quốc dân” và sao nhí nổi tiếng 1 thời. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Man From Nowhere, I Am A Dad, Bloodhounds, Kiss Six Sense... Tuy nhiên đến năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe, khiến cô phải dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

Công chúng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên

Nguồn: Kbizoom