Dàn sao chết trẻ ở tuổi 25: Sulli kiệt sức vì bạo lực mạng, Kim Sae Ron ra đi sau bạn thân Moonbin

Tại showbiz Âu Mỹ tồn tại "Club 27", khi hàng loạt nghệ sĩ Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse... đều tự kết liễu cuộc đời ở tuổi này. Nhưng ở Hàn Quốc, 25 mới là con số đáng sợ. Đã có nhiều nghệ sĩ lựa chọn ra đi ở tuổi này, khiến công chúng vô cùng bàng hoàng và đau lòng.

Kim Sae Ron

Kim Sae Ron là ngôi sao mới nhất qua đời ở tuổi 25. Vào chiều ngày 16/2, bạn bè không liên lạc được với Kim Sae Ron nên đã báo cảnh sát. Cô được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng, tử vong ở tuổi 25. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc, xem xét khả năng nữ diễn viên lựa chọn cực đoan vì không tìm thấy bằng chứng phạm tội, dấu hiệu xâm nhập tại hiện trường.

Sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron khiến công chúng vô cùng bàng hoàng. Giờ đây nhìn lại, nhiều người phát hiện dường như nữ diễn viên đã ra tín hiệu cầu cứu, công khai chuyện gặp vấn đề tâm lý nhưng không ai quan tâm. Trong những năm qua, Kim Sae Ron là "nữ hoàng thị phi" vì scandal say rượu lái xe và đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun. Chính vì vậy, nhiều người liên tục chỉ trích, bỏ qua tiếng nói của cô. Chỉ đến khi tin dữ xảy đến, netizen mới giật mình hoảng hốt, thương xót Kim Sae Ron.

Kim Sae Ron qua đời vào ngày 16/2, hưởng dương 25 tuổi

Moonbin (ASTRO)

Trước khi qua đời, Kim Sae Ron đã đăng story cuối cùng là lời chúc sinh nhật nam idol quá cố Moonbin (ASTRO). Moonbin và Kim Sae Ron từng chung công ty quản lý Fantagio Entertainment, đóng chung phim To Be Continued vào năm 2015. Đáng buồn thay, Moonbin cũng ra đi ở tuổi 25. Vào ngày 19/4/2023, ngôi sao sinh năm 1998 được quản lý tìm thấy tại nhà riêng tại Gangnam, Seoul. Anh được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân cái chết được cho là tự tử.

Người hâm mộ và công chúng Hàn Quốc không khỏi bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn này. Moonbin là sao nhí được yêu mến với vai diễn "chàng gốm" nhí trong phim Vườn Sao Băng. Khi trở thành idol, anh có hình tượng tích cực, chưa từng để xảy ra bất kỳ điều tiếng gì nên rất được lòng công chúng. Trước khi qua đời khoảng 1 tháng, Moonbin gặp vấn đề sức khỏe nhưng nhanh chóng trấn an người hâm mộ, xuất hiện trong trạng thái vui vẻ và lạc quan về tương lai. Chỉ vài tiếng trước khi được phát hiện đã qua đời, Moonbin còn đăng ảnh 6 thành viên nhóm ASTRO cùng dòng nhắn nhủ: "My everything, my all" (tạm dịch: Tất cả của tôi, tất cả những gì tôi có).

Moonbin - bạn thân của Kim Sae Ron cũng qua đời ở tuổi 25

Sulli

Vào ngày 14/10/2019, công chúng châu Á bàng hoàng trước thông tin Sulli tự tử. Cô đã treo cổ trên tầng 2 nhà riêng ở Seongnam, Gyeonggi, Hàn Quốc. Đóa hoa lê tuyết xinh đẹp ấy đã vĩnh viễn nằm lại tuổi 25.

Nếm trải hào quang nổi tiếng từ khi còn bé, chẳng ai nghĩ có ngày Sulli lại đối mặt với nỗi ám ảnh về cuộc sống trong giới giải trí đến mức phải thốt lên: "Ôi Kpop, làm thần tượng Kpop là điều tệ nhất. Tôi thấy mọi người không coi người nổi tiếng là con người". Không có nền tảng gia đình hạnh phúc, lại chịu sự soi xét của công chúng từ quá sớm, Sulli đã có dấu hiệu bị trầm cảm.

Trong nhiều năm, cô đối mặt với vấn đề bạo lực mạng, thở thôi cũng bị công chúng ghét bỏ. Sulli càng sống thật với bản thân, công chúng lại càng ghét bỏ cô hơn. Nữ idol kiêm diễn viên thường xuyên nhận về bình luận tiêu cực trên mạng xã hội như "bệnh hoạn", "thác loạn", "ngu xuẩn", "vô học"... Chẳng ai hiểu Sulli phải trải qua những điều gì, cũng không lắng nghe cô. Trước khi qua đời, ngôi sao sinh năm 1994 từng phải đau đớn thốt lên: "Em nói rằng bản thân kiệt sức rồi nhưng không một ai lắng nghe em cả".

Đóa hoa lê tuyết xinh đẹp Sulli vĩnh viễn ở tuổi 25

Lee Eun Joo

Lee Eun Joo sinh năm 1980, từng là 1 trong những nữ diễn viên hot nhất đầu thập niên 2000. Tuy nhiên đến ngày 22/2/2005, nữ diễn viên được phát hiện nằm bất động trong phòng tắm cùng bức thư tuyệt mệnh. Nhan sắc động lòng, sự nghiệp nở rộ thế nhưng người đẹp đã phải nói lời tạm biệt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khi chỉ mới 25 tuổi.

Sự ra đi của Lee Eun Joo là tin tức gây sốc nhất Hàn Quốc năm 2005. Ngọn nguồn dẫn đến việc nữ diễn viên phải tự kết liễu đời mình là do cô bị dư luận đả kích dữ dội sau khi đóng cảnh nóng trong bộ phim The Scarlet Letter và khỏa thân trong Flamingo. Tuyệt vọng, mất niềm tin trong cuộc sống là những cảm xúc cuối cùng của Lee Eun Joo trước khi rời xa thế giới. Đến nay đã 20 năm trôi qua nhưng nỗi tiếc thương, xót xa nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh vẫn còn nguyên trong lòng người hâm mộ.

Lee Eun Joo ra đi ở tuổi 25, sau khi bị chỉ trích vì đóng cảnh nóng