Báo Hàn hé lộ độc quyền tháng ngày cuối đời của Kim Sae Ron, xót xa dự định quay lại showbiz tuổi 25

Thông tin nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25 đang khiến công chúng Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung vô cùng bàng hoàng. Theo báo cáo, cảnh sát nhận được tin báo vào lúc 5h chiều ngày 16/2 và đã đến nhà riêng của Kim Sae Ron. Tuy nhiên nữ diễn viên đã tử vong. Hiện cảnh sát đang điều tra chi tiết vụ việc.

Ngay trong tối cùng ngày, tờ Edaily đưa tin độc quyền về nguồn tin thân cận của Kim Sae Ron, hé lộ những ngày tháng cuối đời và dự định của nữ diễn viên. Đặc biệt, cựu sao nhí còn có dự định quay trở lại làng giải trí. "Tôi đã gặp Kim Sae Ron vào cuối năm ngoái. Gần đây cô ấy đã đổi tên thành Kim Ah Im và đang cố gắng bắt đầu lại. Kim Sae Ron chuẩn bị mở 1 quán cafe với những người quen và quay trở lại ngành giải trí, vì vậy tôi không thể tin được điều này". Những dự định cuối đời chưa kịp hoàn thành của nữ diễn viên 25 tuổi khiến công chúng không khỏi xót xa.

Người quen tiết lộ Kim Sae Ron đã đổi tên, dự định mở quán cafe và quay lại làng giải trí

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là "em gái quốc dân" và sao nhí nổi tiếng 1 thời. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Man From Nowhere, I Am A Dad, Bloodhounds, Kiss Six Sense... Tuy nhiên đến năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe, khiến cô phải dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

Kim Sae Ron ra đi khi mới 25 tuổi

Nguồn: Edaily