Sau khi tuyên bố ly hôn, cặp "Dương Quá - Tiểu Long Nữ" Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chiếm sóng mạng xã hội châu Á theo cách không hề tốt đẹp. Dù công khai tạm biệt đối phương đầy văn minh, bộ đôi này lại bị nghi đấu đá ngầm giữa cuộc chiến ly hôn và thậm chí dính tin đồn phản bội lẫn nhau vì sự xuất hiện của cả... người thứ 3.

Hot hơn cả 2 nhân vật chính, nữ minh tinh Mao Hiểu Đồng và nam diễn viên Đài Loan Bryan Chang trở thành tâm điểm chú ý do bị gắn mác "tiểu tam" xen giữa cặp vợ chồng Thần Điêu Đại Hiệp. Đặc biệt, Mao Hiểu Đồng từng bị "cắm sừng", còn Bryan đã cầu hôn người thương vào năm ngoái. Chính vì thông tin này, đời tư của 2 ngôi sao càng được khán giả lùng sục gắt gao.

Cặp Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn...

... Mao Hiểu Đồng và Bryan Chang bị kéo vào cuộc vì nghi vấn làm người thứ 3 chen vào mối quan hệ của đôi vợ chồng tan vỡ

Mao Hiểu Đồng

Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988, sở hữu nhan sắc xinh đẹp nổi bật nhưng cô lại nổi tiếng khá trễ trong dàn tiểu hoa 8X của Cbiz. Sau khi bước chân vào làng giải trí với loạt phim Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp (2014), Vân Trung Ca, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Cẩm Tú Vị Ương..., Mao Hiểu Đồng chỉ được chú ý sau màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim cung đấu kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện và đỉnh cao là Ba Mươi Chưa Phải Là Hết (30 Mà Thôi). Sự nghiệp của nữ diễn viên họ Mao đầy sóng gió, cô từng bị đoàn phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 2 quỵt tiền cát xê lên đến 12,5 triệu NDT (43,8 tỷ đồng). Năm 2021, nữ diễn viên từng kiện nhà sản xuất phim công ty Ánh Bách Niên với đại diện là Vương Trì Đẳng ra tòa để đòi tiền. Sau 7 năm, cô vẫn không nhận được tiền thù lao và tiền đền bù.

Điều khiến công chúng cảm thấy xót xa hơn cả cho số phận của Mao Hiểu Đồng là chuỗi bi kịch gắn liền với những người đàn ông trong đời cô: bố ruột và bạn trai cũ của nữ diễn viên. Ngay từ nhỏ, Mao Hiểu Đồng đã bị bố ruột ném vào thùng rác bỏ đi, sau đó mới may mắn được mẹ nhặt về. Đến khi trở thành diễn viên, cô liên tục bị bố làm phiền, nhục mạ và bắt chu cấp 50 triệu NDT (175 tỷ đồng). Chưa hết, mỹ nhân đình đám này còn rơi vào cảnh khốn khổ, dính tin đồn bất hiếu suốt thời gian dài vì bị bố lên truyền hình đặt điều, bịa chuyện.

Mao Hiểu Đồng quen với ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Trần Tường sau khi đóng chung phim. Trần Tường được mệnh danh là "Lee Jun Ki bản Trung". Khán giả ban đầu không khỏi vui mừng vì cuối cùng mỹ nhân lận đận đã tìm được người đàn ông chăm sóc và trân quý cô. Nào ngờ sau 2 năm hẹn hò, cả hai chia tay. Sau đó, Trần Tường vẫn thường xuyên tham gia show giải trí và nhắc tới bạn gái cũ bằng thái độ đầy tiếc nuối.

Sau đó, bạn thân của Mao Hiểu Đồng bức xúc tới mức tung đoạn clip cắt từ camera an ninh chứng minh Trần Tường ngoại tình với nữ diễn viên Giang Khải Đồng khi bạn gái vắng nhà. Phẫn nộ hơn cả, tiểu tam này còn từng âm mưu bỏ độc, khiến Mao Hiểu Đồng phải nhập viện. Tức nước vỡ bờ, nữ minh tinh này quyết tung ra file ghi âm tố cáo bạn trai là "tra nam", kết thúc chuỗi ngày bị lừa dối. Màn đấu tố của cả hai càng trở nên căng thẳng khi Trần Tường và nhóm bạn đứng lên tố cáo Mao Hiểu Đồng dàn dựng tất cả để hãm hại anh.

Có 1 chi tiết khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả đó là Mao Hiểu Đồng quen Trần Tường qua bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp (2014), và giờ đây nữ diễn viên lại dính tin đồn làm tiểu tam qua lại với tài tử Trần Hiểu - ngôi sao từng thủ vai Dương Quá trong chính bộ phim này.

Mao Hiểu Đồng từng nên duyên với Trần Tường qua bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp (2014)

Sau đó, cả hai dính vào vụ đấu tố qua lại liên quan đến ngoại tình, nữ diễn viên Giang Khải Đồng dính nghi vấn là tiểu tam

Sau khi cặp vợ chồng minh tinh họ Trần chia tay, Mao Hiểu Đồng bỗng bị đồn là người thứ 3 vì nhiều lần đóng chung phim với Trần Hiểu, từ Vân Tương Truyện, Thần Điêu Đại Hiệp, đến Vân Trung Ca. Nhiều bằng chứng được truyền thông và blogger xứ Trung tung ra nhằm tố cáo Trần Hiểu có thái độ lạ với mỹ nhân họ Mao, không ngại skinship. Đến nay, Mao Hiểu Đồng vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn này.

Bryan Chang

Sau khi Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy tuyên bố đường ai nấy đi, tin tức từ phía paparazzi số 1 Trung Quốc Trác Vỹ với từ khoá úp mở như "khủng khiếp", "quá sốc để có thể nói" bỗng làm dấy lên nghi vấn "Tiểu Long Nữ" gây ra lỗi lầm khó tha thứ và bị chồng bỏ. Ngày 20/2, tờ Sohu gây sốc khi đặt nghi vấn Trần Nghiên Hy phản bội Trần Hiểu trước, dẫn đến cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn và đây là lý do nam tài tử tuyệt tình cắt đứt liên lạc.

Chi tiết vụ việc được hé lộ, trong đó truyền thông Cbiz tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Trần Nghiên Hy có mối quan bất thường với 1 người đàn ông tên Bryan Chang từ năm 2019. 2 người từng công khai đi ăn vào tháng 10/2019 và Bryan còn cho biết cả 2 đã trải qua đêm đặc biệt với nhau vào lúc 23h. Trên MXH, anh từng gọi Trần Nghiên Hy là "vợ", càng dấy lên tin đồn 2 người có mối quan hệ không đơn giản. Vậy Bryan Chang là ai?

Bryan Chang rất thân với Trần Nghiên Hy, từ đây anh dính phải tin đồn có mối quan hệ ngoài luồng với nàng "Tiểu Long Nữ"

Theo tìm hiểu từ truyền thông, Bryan Chang vốn là diễn viên Đài Loan, Trung Quốc. Anh từng đóng phim Nông Trường Cừu Nhỏ Phương Nam (2012), Girlfriend, Boyfriend (2012), It's Fortunate That We Are Still Here (2006), The Haunted Heart (2020)... và giành giải thưởng tại Golden Bell Awards năm 2007. Bryan Chang còn là fan ruột của Rosé (BLACKPINK), từng đến ủng hộ concert của nhóm nhạc Hắc Hưởng ở Seoul.

Chi tiết gây sốc hơn cả đối với công chúng là Bryan đã cầu hôn nữ diễn viên Âu Dương Ni Ni - chị gái của "Thần đồng cello xứ Đài" Âu Dương Na Na thành công vào tháng 6/2024 sau nhiều năm hẹn hò. Cả hai xây dựng mái ấm hạnh phúc và mới đón đứa con đầu lòng vào tháng 1/2025 vừa qua. Âu Dương Na Na cũng nhấn like bài viết này, cho thấy phía gia đình nhà Âu Dương vẫn còn giữ thái độ ủng hộ đối với Bryan. Từ đây, khán giả cũng cho rằng tin đồn Bryan có mối quan hệ ngoài luồng với Trần Nghiên Hy là hoàn toàn sai lệch. Khả năng cao, 2 ngôi sao chỉ là bạn thân và thường xuyên có những câu đùa nghịch trên MXH nên mới làm nổ ra tin đồn.

Bryan cầu hôn nữ diễn viên Âu Dương Ni Ni...

... và giờ đã xây dựng mái ấm hạnh phúc 3 người với nữ diễn viên này. Vì vậy, công chúng tin rằng tin đồn anh chen chân vào giữa Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy do truyền thông xứ Trung tung ra là sai lệch

Nguồn: Sina, Sohu, Instagram