Động thái bất ngờ của ông trùm từ nhà tù

Ngày 16/10, tài khoản Instagram của Diddy (Sean Combs) bất ngờ được cập nhật với dòng trạng thái mới. Bài đăng không liên quan đến rắc rối pháp lý mà ông trùm đang gặp phải, thay vào đó tập trung vào con gái út, bé Love.

Diddy đăng lời chúc mừng sinh nhật con gái út trên Instagram.

Dòng trạng thái sử dụng ca từ trong ca khúc quen thuộc Happy Birthday to you để chúc mừng bé Love tròn 2 tuổi, kèm theo đó là những hình ảnh về hai cha con. Theo Daily Mail, Love là con gái Diddy có với bạn gái cũ, Dana Tran, đồng thời là con út trong số 7 đứa trẻ của ông trùm hip hop .

“Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday baby Love! Happy Birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Love Sean Combs, cha yêu con!”, Diddy viết.

Điều khiến cư dân mạng thắc mắc là Diddy đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, Mỹ, sao có thể truy cập Internet. Không ít người nghi vấn rapper sinh năm 1969 được biệt đãi trong nhà tù. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng tài khoản mạng xã hội của ngôi sao thường được trợ lý hoặc người thân cận quản lý và thay mặt đăng tải những thông tin quan trọng cũng như dịp đặc biệt.

Khán giả bình luận: “Anh ta vẫn được đăng bài trên mạng xã hội mặc dù đáng lẽ phải bị tước mất quyền tự do”, “Anh ta có Internet trong nhà tù. Đó là một loại khách sạn”, “Đối với những ai chưa biết. Tù nhận được sử dụng máy tính bảng để gọi ra ngoài. Nhà tù ngày nay có vẻ giống trường nội trú dành cho những kẻ gây rối hơn. Không còn hình phạt nữa. Hệ thống này là một trò đùa”, “Tôi cho rằng trợ lý cá nhân hoặc người phụ trách tài khoản mạng xã hội của ông ta là người đã đăng tin nhắn này”, “Anh ta không phải người đăng nó”, “Dù có đăng thông qua tay sai của mình, hắn ta không nên làm vậy”, “Có lẽ là một chiêu trò PR của đội nhóm anh ta để ám chỉ anh ta là người đàn ông tốt, yêu thương con cái”...

Ngoài ra, một bộ phận chỉ ra việc chúc mừng con gái trên Instagram là động thái thiếu khôn ngoan của Diddy, trong bối cảnh ông trùm đang là tâm điểm của sự phẫn nộ. Nó không có tác dụng gì ngoài việc cho thấy Diddy vẫn còn quyền lực thao túng trong tay và thách thức dư luận.

Theo hướng dẫn thăm nuôi của Trung tâm giam giữ Metropolitan, Diddy được phép gặp gỡ những người bên ngoài một giờ/tuần. Không rõ nam rapper có sử dụng thời gian quý giá này để gặp con gái út vào ngày sinh nhật của cô bé hay không.

Trước đó, tờ People tiết lộ Diddy có thể nói chuyện ngắn gọn với các con và thành viên khác trong gia đình qua điện thoại.

Nguồn tin nhấn mạnh ông trùm quan tâm nhiều đến các con và sức khỏe của chúng, nhất là những đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành vì hầu hết không có mẹ ở bên.

Theo người thạo tin khác, các con của Diddy bị sốc và khủng hoảng khi hay tin cha bị bắt. Đối với chúng, Diddy không phải ngôi sao, mà chỉ đơn giản là người cha tận tụy và đầy yêu thương.

Động thái cập nhật Instagram của Diddy làm dấy lên nghi vấn được biệt đãi. Ảnh: IG.

Ngoài Love, Diddy có 3 người con là Christian, Jessie và D'Lila với người mẫu kiêm diễn viên quá cố Kim Porter (qua đời vào năm 2018 ở tuổi 47). Ông trùm cũng nhận nuôi Quincy, con riêng của Kim với ca/nhạc sĩ Al B. Sure!. Diddy có Justin với stylist Misa Hylton, còn Chance với nữ doanh nhân Sarah Chapman.

Một nguồn tin khác nhấn mạnh với People Diddy không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ đặc biệt nào tại Trung tâm giam giữ Metropolitan.

“Anh ta đang bị đối xử như bất kỳ tù nhân nào khác đang chờ xét xử. Giống tất cả người của công chúng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự, anh ta được đưa vào diện theo dõi tự tử khi vào cơ sở này như một biện pháp phòng ngừa”, người trong cuộc nói.