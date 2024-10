HOT hơn cả thảm đỏ: Gil Lê tay trong tay, công khai tình cảm với Xoài Non

Chiều 16/10, rất đông sao Việt đã góp mặt tại sự kiện họp báo Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2. Ngoài màn đổ bộ, khoe cá tính của những chị đẹp tham gia chương trình năm nay thì nhiều "cựu chị đẹp" và dàn khách mời cũng gây chú ý. Đặc biệt, hot girl Xoài Non được khán giả gọi là "Chị đẹp thứ 31" vì có màn xuất hiện nổi bần bật, hút spotlight không thu gì những nhân vật chính của buổi họp báo.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Gil Lê và Xoài Non cùng nhau tay trong tay đến sự kiện. Gil Lê là một trong những nhân vật xuất hiện trong danh sách 30 người chơi của Chị Đẹp Đạp Gió. Cả hai cùng trọn trang phục trắng, Xoài Non gây ấn tượng với mái tóc màu trắng. Từ ở cổng vào đến khi giao lưu với các khách mời khác, Gil Lê và "hậu phương" Xoài Non luôn dính như sam. Hot girl sinh năm 2002 được khen ngợi vì ngày càng nhuận sắc, xinh xắn và thần thái toát ra đầy năng lượng của phụ nữ đang "iu". Gil Lê công khai chăm sóc cho "nửa kia" từng chút một, từ ánh mắt đến hành động đều ngập tràn sự yêu chiều.

Clip: Gil Lê và Xoài Non ngọt ngào tại sự kiện thảm đỏ Chị Đẹp Đạp Gió

Gil Lê nổi bần bật, Xoài Non e thẹn nắm tay "nửa kia" đi phía sau

Cả hai "dính như sam" tại sự kiện, không ngại thể hiện tình cảm

Gil Lê có hành động chăm sóc Xoài Non rất ân cần, dịu dàng

Visual xịn cả đôi là đây chứ đâu!

Gil Lê từng là cựu thành viên của nhóm nhạc X5. Khi lấn sân sang lĩnh vực MC, Gil giữ vai trò quan trọng trong X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam, Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố, Siêu Tài Năng Nhí... và đặc biệt là cột mốc giành giải Quán quân The Heroes 2022. Gil Lê từng cho ra mắt loạt ca khúc như: Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình... Thời gian gần đây, Gil gây chú ý khi bắt gặp hôn Xoài Non trên sân pickleball.

Gil Lê cho biết việc ghi danh Chị Đẹp Đạp Gió là một bước chuyển mình trong âm nhạc đầy táo bạo, với mong muốn có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn của bản thân sau khoảng thời gian chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc. Đặc biệt, trong số 5 nhân vật được công bố thì "poster" của Gil Lê không có thêm danh xưng "Chị đẹp". Gil Lê vốn được biết đến là người đuổi hình tượng tomboy đầy cá tính, chi tiết này hứa hẹn mang đến nhiều điểm thú vị cho mùa 2 năm nay.

Gil Lê khoe visual sáng bừng khi xuất hiện ở buổi họp báo quy tụ dàn chị đẹp

Kể từ sau khoảnh khắc khoá môi trên sân pickleball bị phát hiện, Xoài Non và Gil Lê đã không ngần ngại công khai xuất hiện bên cạnh nhau và dành cho nửa kia những hành động ngọt ngào. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, cặp đôi đã thẳng thắn phủ nhận chuyện đang sống chung. Gil Lê cho biết cả hai vô tình sống cùng một tòa chung cư, cách nhau 10 tầng. Thường cả hai sẽ qua lại nhà nhau để chơi.

Xoài Non còn gọi Gil Lê là chú rể trên sóng livestream và liên tục trêu đùa: "Mọi người đang bảo ai xui anh đi mặc vest đó. Không có dám vô nữa kìa". Cả hai xưng hô anh em vô cùng ngọt ngào. Có thể thấy người đẹp gen Z rất hào hứng khi nói về chuyện đám cưới. Tuy nhiên hiện tại cặp đôi vẫn chưa chia sẻ thêm về thông tin này.