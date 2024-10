Sao nam gây phẫn nộ khi gửi lời chúc tới Diddy giữa bê bối tình dục

Trong cuộc phỏng vấn mới với DailyMail, "tay đấm thép" Mike Tyson đã bị hỏi về tình bạn thân thiết với Diddy. Võ sĩ này đã là bạn bè với ông trùm nhạc rap trong nhiều thập kỷ. Mike Tyson tỏ ra sốc khi nói về những cáo buộc của Diddy: "Khoan đã, tôi giống Diddy à? Ồ, thế thì hay đấy. Tôi chưa bao giờ biết điều đó".

Khi được hỏi liệu có điều gì muốn nói với Diddy không, Mike Tyson trả lời: "Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống, tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp". Phát ngôn của "tay đấm thép" đã làm dấy lên sự khó hiểu và phẫn nộ trên khắp các mạng xã hội.

Mike Tyson giải thích rằng ông không biết về tội ác của bạn thân Diddy

Mike Tyson và Diddy đã có tình bạn thân thiết trong nhiều năm. Họ cùng nhau xem thi đấu quyền anh năm 2004, cùng tiệc tùng tại LHP Cannes 2008 và dự nhiều sự kiện khác. Mike Tyson từng chia sẻ về tình bạn tuyệt vời của họ trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, khen Diddy tuyệt vời và còn gọi đùa ông trùm là "Sugar Diddy".

Bản thân Mike Tyson cũng có đời tư biến động không khác người bạn thân. "Tay đấm thép" là nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới trong những năm 1980. Nhưng sự nghiệp của ông đã bị lu mờ bởi những tranh cãi. Năm 1992, Mike Tyson bị kết tội cưỡng bức Miss Teen Desiree Washington và phải ngồi tù 3 năm. Năm 1997, chỉ 1 năm sau khi ra tù, Mike Tyson cắn vào tai đối thủ và bị đình chỉ thi đấu. Trong đơn ly hôn, vợ cũ Robin Givens tố cáo Mike Tyson có hành vi bạo lực gia đình. Võ sĩ này còn tuyên bố phá sản vào năm 2003 và giải nghệ vào năm 2005.

Mike Tyson cũng có đời tư khá bê bối

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Nam rapper 3 lần nộp đơn xin tại ngoại nhưng đều bị từ chối. Phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap sẽ diễn ra ngày 5/5/2025.

Bê bối hiếp dâm, buôn bán tình dục của ông trùm hip-hop Diddy gây chấn động toàn cầu

Nguồn: DailyMail