Đông Nhi lần đầu tiên kết hợp cùng Rhymastic: Khi bố mẹ ra nhạc vì các con yêu

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc độc đáo, MV còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa về việc chăm sóc đôi tai và lá phổi – hai "người bạn thân thiết" của trẻ nhỏ, đồng thời nâng cao nhận thức về nguy cơ của viêm tai giữa và viêm phổi do phế cầu khuẩn (1).

Lần đầu hợp tác giữa ca sĩ Đông Nhi và Rhymastic mà vô cùng ăn ý

Khám phá "chiếc làng" đáng yêu

MV mở ra một chuyến phiêu lưu kỳ thú, dẫn dắt các gia đình đến "chiếc làng" độc đáo – nơi đôi tai và lá phổi được nhân hóa để kể những câu chuyện dí dỏm và đầy sáng tạo. Với giai điệu tươi sáng, hình ảnh sống động cùng câu chuyện cuốn hút, MV không chỉ truyền tải thông điệp về sức khỏe mà còn dễ dàng chạm đến trái tim người xem.

Được đồng hành bởi "người bạn" thấu hiểu và đáng tin cậy - Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam và GSK, MV trở thành cầu nối giúp các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tai và phổi cho trẻ; đồng thời mang đến nguồn cảm hứng để bảo vệ tốt cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

MV đi từ câu chuyện "chẳng báo trước, chẳng ngờ tới", cũng là cảnh báo sức khoẻ tai phổi của trẻ: "Em tự nhiên thấy trong tai ồ ồ/Nhiệt kế báo 38 độ/Mặt mũi em nhăn nhó/Ăn uống thì cực khổ/Tai chảy mủ, mệt mỏi vật vờ…" (1). Tuy nhiên, cuối cùng, bố mẹ có thể vỡ oà yên tâm vì "đội vệ binh" có thể "ngăn viêm phổi, chặn viêm tai".

MV là kỷ niệm đáng nhớ của các bậc bố mẹ trong hành trình chăm sóc con

Lời bài hát vừa cất lên, các bậc cha mẹ đều có thể ghi nhớ, trong khi các bé chắc chắn sẽ thích thú với hình ảnh các vệ binh dũng cảm bảo vệ "Tai Thông Thái, Phổi Cừ Khôi".

Đông Nhi chia sẻ rằng, cô rất ấn tượng với lời bài hát bởi sự dễ thương, bắt tai và thông điệp ý nghĩa được lồng ghép một cách nhẹ nhàng, gần gũi. "Lần đầu tiên tham gia một dự án tăng độ nhận biết về bệnh của trẻ mà dễ thương như thế!" – Mẹ bỉm chăm chỉ không giấu giếm sự thích thú dành cho MV đánh dấu sự "comeback" đặc biệt.

Trong khi đó, Rhymastic tiết lộ anh từng khá lo lắng khi nhận dự án vì chưa từng sáng tác nhạc cho trẻ em. Nhưng cuối cùng hình ảnh 2 vệ binh Tai Thông Thái và Phổi Cừ Khôi đáng yêu đã thuyết phục được chàng ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài hoa để anh có thể tự tin viết lời và cho ra bản phối có "1-0-2".

Kết quả, sự hợp tác giữa ca sĩ 8x đình đám và "producer" 9x hàng đầu được đánh giá là "100 điểm không có nhưng". "Chắc do cả 2 đều có con nên cũng hiểu được thông điệp dự án và tìm cách để thể hiện tốt nhất đến với khán giả." – Đông Nhi bật mí thêm.

Ngoài ra, những khoảnh khắc hậu trường của MV mang đến sự thích thú đặc biệt cho người hâm mộ. Bé Winnie, Hannie và bé Ma Bư xuất hiện đầy hào hứng, góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cả ekip. Cả hai gia đình đều vui vẻ hoá thân thành những "làng viên" đầu tiên của "Giữ Sức Khỏe Em Ơi" – nơi luôn sẵn sàng chào đón các bậc phụ huynh khám phá cách chăm sóc tai và phổi cho con yêu hiệu quả.

Âm nhạc truyền tải thông điệp sức khỏe

Không chỉ dừng lại ở việc giải trí, MV còn mang đến thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của việc phòng ngừa viêm tai giữa cấp và viêm phổi do Phế Cầu Khuẩn (1).

Phế Cầu Khuẩn là nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm phổi ở cộng đồng dẫn đến biến chứng như viêm tai giữa, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm trùng. Trong đó Viêm tai giữa cấp là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất ở trẻ em dưới 2 tuổi (2).

Viêm tai giữa thường bắt đầu với các triệu chứng như đau tai, quấy khóc, sốt, nghe kém tạm thời, mất thăng bằng (1) (2). Nếu trẻ không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như thủng màng nhĩ, mất thính lực vĩnh viễn, viêm màng não (1) (2). Trong khi đó, viêm phổi do Phế Cầu Khuẩn ở trẻ nhỏ thường biểu hiện qua ho, khó thở, sốt cao đột ngột, và có thể tiến triển thành tràn dịch màng phổi hoặc, áp xe phổi nếu không được điều trị kịp thời…(1).

Tuy nhiên, thông điệp khoa học có phần "khô khan" này đã được chuyển tải mượt mà qua âm nhạc. Lời bài hát "Giữ Sức Khỏe Em Ơi"" tóm lược hầu hết những dấu hiệu và nguy cơ của bệnh qua giai điệu dễ thương, gần gũi, dễ nhớ.

"Những vệ binh" đáng yêu của làng giữ sức khỏe cho bé

GSK - đơn vị đồng hành cùng chiến dịch, nhấn mạnh rằng, theo thông tin từ Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về Phế Cầu Khuẩn (4) để bảo vệ sức khỏe cho bé. Trong MV, "đội vệ binh" là hình ảnh nhân hoá của việc phòng vệ Phế Cầu khuẩn từ sớm" (4).

Thông qua MV, các bậc phụ huynh không chỉ được nhắc nhở về việc tiêm phòng cho trẻ mà còn hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa viêm tai giữa và viêm phổi – một kiến thức quan trọng mà không phải ai cũng biết.

Đông Nhi và Rhymastic cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh: "Hy vọng thật nhiều bậc bố mẹ sẽ được truyền cảm hứng và tham khảo ý kiến từ các chuyện gia y tế để chủ động phòng ngừa từ sớm cùng làng vệ binh giữ sức khỏe".

Khám phá ngay MV "Giữ Sức Khỏe Em Ơi" để cùng tham gia vào hành trình đầy ý nghĩa này để bảo vệ sức khỏe bé yêu từ hôm nay!

