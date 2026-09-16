Đòn chí mạng cho nghệ sĩ

Lên tiếng thừa nhận những hành vi không đúng mực trong quá khứ, Trường Giang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Trước anh, showbiz Hoa ngữ và Hàn Quốc từng chứng kiến nhiều trường hợp lao đao, thậm chí “bay màu” chỉ sau một đêm vì scandal đời tư.

Những ngày qua, Trường Giang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến loạt ồn ào đời tư và ứng xử trong công việc. Sau khoảng 10 ngày im lặng, nam nghệ sĩ gốc Quảng Nam lần đầu trực tiếp đối diện với tranh cãi và công khai xin lỗi những người từng bị anh làm tổn thương. Chồng Nhã Phương thừa nhận bản thân có những thời điểm “chưa tốt”.

Lời xin lỗi này tưởng chừng có thể xoa dịu dư luận, nhưng tranh cãi vẫn tiếp diễn. Trong khi một bộ phận khán giả tỏ ra thông cảm và ghi nhận sự thẳng thắn của nghệ sĩ hài, số khác tỏ ra hoài nghi về độ chân thành vì vẫn còn quá nhiều “nhưng…” trong lời thừa nhận sai lầm.

Truyền thông trong nước nhận định Trường Giang đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhất trong suốt 20 năm làm nghệ thuật, khó khôi phục danh tiếng, thậm chí có thể mất luôn sự nghiệp.

Vấn đề nghiêm trọng nhất mà anh phải đối mặt ở thời điểm hiện tại là khi hình ảnh đã sụp đổ, liệu còn có thể lấy lại niềm tin từ công chúng?

Câu trả lời phải chờ thời gian giải đáp. Nhưng nếu nhìn vào những trường hợp tương tự trong showbiz Hoa ngữ và Hàn Quốc, có lẽ phần nào thấy được tương lai của Trường Giang.

Cái giá khi hình tượng không còn “sạch”

Vương Lực Hoành là ví dụ điển hình cho khả năng tàn phá của scandal đời tư đối với ngôi sao được xây dựng trên hình ảnh “sạch”.

Tháng 12/2021, sau khi nam ca sĩ thông báo ly hôn, vợ cũ Lý Tĩnh Lôi đăng bài dài khoảng 4.500 chữ trên Weibo, với nội dung “bóc phốt” chồng cũ.

Lý Tĩnh Lôi cáo buộc ngôi sao họ Vương ngoại tình, tìm gái mại dâm và thiếu trách nhiệm với gia đình. Cô cũng kể về những áp lực trong cuộc sống hôn nhân, từ chuyện một mình chăm ba con đến việc bị thúc giục mang thai.

Vương Lực Hoành phủ nhận việc không chung thủy và đưa ra phản hồi riêng, nhưng không đủ sức ngăn chặn cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Từ người được ca tụng là “thiên vương châu Á”, Vương Lực Hoành trở thành tra nam (người đàn ông tồi tệ) trong mắt công chúng. Anh không chỉ bị ảnh hưởng danh tiếng mà giá trị thương mại lao dốc không phanh.

Hơn 30 năm gây dựng sự nghiệp của Vương Lực Hoành hoàn toàn bị lu mờ sau lời buộc tội của vợ cũ.

Hãng xe Infiniti Trung Quốc chấm dứt hợp tác với Vương Lực Hoành chỉ khoảng một ngày sau khi công bố anh là đại diện thương hiệu. Nhiều đối tác khác như Độc Thư Lang (công ty công nghệ giáo dục), Châu Đại Sinh (trang sức)... cũng lần lượt tuyên bố đình chỉ hợp đồng.

Giữa tâm điểm bê bối, Vương Lực Hoành lên tiếng xin lỗi vì không giữ gìn được hôn nhân, gây tổn thương cho gia đình và không tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng.

Lời xin lỗi của Vương Lực Hoành nhận được hơn 6,2 triệu lượt thích và 420.000 bình luận trên Weibo chỉ trong vòng tám giờ. Nhiều khán giả không tha thứ cho anh, thậm chí kêu gọi giải nghệ.

Sau đó, Vương Lực Hoành tuyên bố tạm ngừng hoạt động giải trí một thời gian. Đến đầu năm 2023, anh chính thức tái xuất với các đêm nhạc tại Mỹ và một số quốc gia khác.

Dù vẫn theo đuổi nghệ thuật, danh tiếng và sự nghiệp Vương Lực Hoành giảm sút nghiêm trọng, không thể so sánh được với thời hoàng kim trước đây. Người hâm mộ vẫn còn nhưng ít hơn trước, phần lớn quay lưng hoặc thờ ơ.

Hiện tại, anh chủ yếu diễn ra ở hải ngoại hoặc thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Thị trường Trung Quốc đại lục được cho là vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế ngầm, khiến anh khó xuất hiện trên các chương trình truyền hình lớn hay nền tảng quốc nội.

Lời xin lỗi không cứu được sự nghiệp

Gần đây hơn là trường hợp của nam ca sĩ, người mẫu quê Bắc Kinh Tống Ninh Phong. Anh công khai thừa nhận ngoại tình vào tháng 4, sau khi các đoạn ghi âm và tin nhắn liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân bị phát tán. Theo truyền thông, chuyện tình vụng trộm bắt đầu từ năm 2025 và kéo dài hơn một năm.

Trong tâm thư dài, Tống Ninh Phong xin lỗi vợ Trương Uyển Đình, con và người phụ nữ liên quan. Anh thừa nhận đã nói dối, theo đuổi người phụ nữ kia trong khi đã kết hôn và gọi đó là sự thất bại nghiêm trọng trong vai trò người chồng, người cha.

Tống Ninh Phong phải bỏ nghề vì phản bội vợ.

Nam diễn viên 45 tuổi không mong được tha thứ, đồng thời tuyên bố rút khỏi ngành giải trí vô thời hạn để điều trị tâm lý và giải quyết việc gia đình.

Showbiz Hàn Quốc cũng từng xôn xao trước bê bối ngoại tình của nam diễn viên Kang Kyung Jun vào năm 2024.

Ngôi sao Nonstop kết hôn với Jang Shin Young năm 2018 và có hai con. Anh xây dựng hình ảnh người chồng, người cha gần gũi, vui vẻ với khán giả, đặc biệt qua các chương trình gia đình.

Năm 2024, Kang bị kiện đòi bồi thường vì cáo buộc có quan hệ với phụ nữ đã có chồng. Vụ việc được đưa ra tòa và Kang thua ở phiên sơ thẩm.

Theo MK, đến tháng 7 cùng năm, Kang Kyung Jun mới lên tiếng về bê bối. Anh xin lỗi, thừa nhận gây thất vọng cho những người ủng hộ mình và gia đình. Kang cũng thông báo rời khỏi những chương trình đang tham gia và chịu trách nhiệm về những gì xảy ra.

Đến nay, Kang giống như “bốc hơi” khỏi ngành giải trí, không có hoạt động nào được truyền thông nhắc đến.

Điều may mắn nhất đối với nam diễn viên là vợ anh đồng ý tha thứ và giữ hôn nhân vì các con.