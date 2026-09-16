Dàn diễn viên phim Vị đắng tình yêu: Người ra đi tuổi 29, người thành vợ tỷ phú

“Vị đắng tình yêu” từng đưa Lê Công Tuấn Anh, Thủy Tiên,… thành những gương mặt đình đám của màn ảnh, sau hơn 3 thập kỷ, mỗi người có một số phận khác nhau.

Ra mắt năm 1990 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lê Xuân Hoàng, bộ phim Vị đắng tình yêu xoay quanh chuyện tình giữa Lê Quang (Lê Công Tuấn Anh), một sinh viên y khoa nghèo, và Anh Phương (Lê Hồng Thủy Tiên), nữ sinh viên nhạc viện xuất thân từ gia đình giàu có.

Lê Công Tuấn Anh và Thủy Tiên trong “Vị đắng tình yêu”, bộ phim làm nên tên tuổi cả hai.

Mối tình của họ gặp nhiều trắc trở bởi khoảng cách hoàn cảnh và sự xuất hiện của Duy Bình (Lê Tuấn Anh), một thầy giáo dạy nhạc đồng thời là người yêu của Phương. Bi kịch bắt đầu khi Phương phát hiện trong đầu có một mảnh đạn từ thời chiến tranh. Trong khi Bình dần rời bỏ cô, Quang vẫn ở bên cạnh, dành cho cô tình cảm chân thành.

Bộ phim nhanh chóng tạo nên hiện tượng phòng vé, với doanh thu khoảng 500 triệu đồng - con số rất lớn vào thời điểm đó. Tác phẩm đồng thời ghi dấu tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1993, trong đó Lê Xuân Hoàng được trao giải Đạo diễn xuất sắc, Lê Công Tuấn Anh nhận giải Nam diễn viên xuất sắc; phim cũng giành giải B của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Không chỉ thành công về doanh thu và giải thưởng, Vị đắng tình yêu còn trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều diễn viên. 36 năm sau ngày phim ra mắt, cuộc sống của dàn diễn viên đã có nhiều đổi thay.

Lê Công Tuấn Anh

Đảm nhận vai Lê Quang, chàng sinh viên Y khoa hiền lành, vụng về nhưng hết lòng vì người mình yêu, Lê Công Tuấn Anh nổi tiếng chỉ sau một vai diễn. Hình ảnh Quang “Đông Ki Sốt” trở thành một trong những nhân vật kinh điển của điện ảnh Việt thập niên 1990.

Lê Công Tuấn Anh nổi tiếng với vai Quang “Đông Ki Sốt”;

Sau thành công của Vị đắng tình yêu , Lê Công Tuấn Anh liên tục được mời đóng phim. Anh xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm như Vĩnh biệt mùa hè, Em còn nhớ hay em đã quên, Anh chỉ có mình em, Người đẹp Tây Đô.. . Trong gần một thập niên hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên tham gia hơn 60 bộ phim và ba năm liên tiếp nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lê Công Tuấn Anh qua đời ngày 17/10/1996, khi mới 29 tuổi. Sự ra đi của tài tử khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Đám tang của anh khi đó thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến tiễn biệt.

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 29.

Nhiều thập kỷ trôi qua, Lê Công Tuấn Anh vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi khán giả nhớ về thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt. Riêng vai Quang “Đông Ki Sốt” gần như trở thành dấu son không thể thay thế trong sự nghiệp ngắn ngủi của anh.

Lê Hồng Thuỷ Tiên

Nếu Lê Công Tuấn Anh gây ấn tượng với nhân vật Quang thì Lê Hồng Thủy Tiên tạo dấu ấn qua vai Anh Phương. Với vẻ đẹp trong trẻo cùng lối diễn tự nhiên, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích của màn ảnh những năm 1990.

Thủy Tiên sở hữu nhan sắc nổi bật khi vào vai Anh Phương.

Sau Vị đắng tình yêu, Thủy Tiên tiếp tục xuất hiện trong một số bộ phim như Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em. Tuy nhiên, cô không gắn bó lâu dài với điện ảnh mà lần lượt chuyển sang công việc tiếp viên hàng không rồi kinh doanh.

Hiện tại, ở tuổi 56, Thủy Tiên gần như không còn hoạt động showbiz. Cô là Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), đồng thời là vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Những năm gần đây, cô xuất hiện chủ yếu trong vai trò doanh nhân tại các sự kiện, diễn đàn về kinh tế, bình đẳng giới và phát triển doanh nghiệp.

Năm 2025, bà được IPPG công bố là một trong Top 10 “Bông Hồng Vàng Việt Nam 2025”. Trước đó, bà nhiều lần được vinh danh trong lĩnh vực kinh doanh và thời trang.

Tháng 8/2026, loạt ảnh thời trẻ của Thủy Tiên được chia sẻ, thu hút sự chú ý bởi nhan sắc từng được xem là một trong những biểu tượng của điện ảnh Việt đầu thập niên 1990.

Cô rời màn ảnh để chuyển hướng kinh doanh, trở thành vợ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ một nữ diễn viên nổi tiếng, Thủy Tiên chọn cuộc sống khác, rời ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

Lê Tuấn Anh

Trong phim, Lê Tuấn Anh vào vai Duy Bình - người đàn ông giàu có, điển trai, là thầy giáo dạy nhạc của Phương. Nhân vật này tạo nên thế đối lập với Quang và cũng là một trong những vai diễn đáng nhớ của nam tài tử.

Lê Tuấn Anh từng là một trong những tài tử đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990.

Lê Tuấn Anh từng là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của dòng phim thị trường những năm 1990. Anh thường được giao các vai có cá tính mạnh, đặc biệt là những nhân vật phản diện. Sau một thời gian hoạt động, nam diễn viên chủ động rời màn ảnh khi sự nghiệp vẫn còn đang được chú ý.

Anh kết hôn với NSND Hồng Vân. Những năm gần đây, Lê Tuấn Anh khá kín tiếng, chủ yếu đứng phía sau hỗ trợ các hoạt động sân khấu của gia đình. Thông tin trên trang chính thức của Sân khấu Kịch Hồng Vân cho thấy anh hiện giữ vai trò giám đốc sản xuất, trong khi NSND Hồng Vân phụ trách vai trò cố vấn nghệ thuật hoặc hoạt động chuyên môn trên sân khấu.

Sau khi giã từ màn ảnh, Lê Tuấn Anh lui về hậu trường và đồng hành cùng NSND Hồng Vân.

Tháng 8/2026, hình ảnh thời trẻ của Lê Tuấn Anh tiếp tục được chia sẻ rộng rãi. Nhiều khán giả bất ngờ trước diện mạo phong độ của nam diễn viên hơn 30 năm trước.

Phước Sang

Phước Sang chỉ đảm nhận vai phụ trong Vị đắng tình yêu, nhưng nhân vật Thắng “khờ” góp phần tạo nên màu sắc hài hước cho bộ phim. Sau tác phẩm này, anh tiếp tục phát triển sự nghiệp và dần trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng của lĩnh vực sản xuất phim, sân khấu và giải trí.

Phước Sang chỉ đảm nhận vai Thắng “khờ”.

Trong những năm 2000, Phước Sang được biết đến như một ông bầu nổi tiếng, đứng sau nhiều tác phẩm ăn khách như Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử, Hello cô Ba.

Tuy nhiên, cuộc đời nam nghệ sĩ trải qua nhiều biến cố. Sau giai đoạn kinh doanh thua lỗ, Phước Sang gần như rút khỏi các hoạt động giải trí trong thời gian dài.

Những năm gần đây, Phước Sang gặp biến cố sức khoẻ. Tháng 8/2025, Phước Sang trở lại phim trường sau nhiều năm vắng bóng với vai khách mời trong Làm giàu với ma 2, dù thể trạng còn yếu sau các lần đột quỵ.

Phước Sang trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Ngày 15/8/2025, nam nghệ sĩ tiếp tục phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau đó ông qua cơn nguy kịch nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp.

NSND Kim Xuân

NSND Kim Xuân vào vai mẹ của Phương trong Vị đắng tình yêu . Thời điểm đóng phim, bà mới khoảng 34 tuổi và đã là gương mặt được chú ý trên sân khấu kịch.

NSND Kim Xuân đóng vai mẹ của Phương trong “Vị đắng tình yêu”.

Khác với nhiều bạn diễn cùng thời, NSND Kim Xuân không rời bỏ nghệ thuật. Bà tiếp tục hoạt động trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh, sở hữu hàng trăm vai diễn trong suốt nhiều thập kỷ.

Với gương mặt khả ái và khả năng hóa thân đa dạng, Kim Xuân ghi dấu qua nhiều dạng vai, từ chính đến phụ, từ những người mẹ tảo tần đến nhân vật phản diện. Khán giả yêu mến gọi bà là “người mẹ quốc dân”. Sau nhiều thập kỷ cống hiến, Kim Xuân lần lượt được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2001 và NSND năm 2019.

Ở tuổi 70, bà vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn. Năm 2026, nữ nghệ sĩ góp mặt trong Báu vật trời cho và Nhà mình đi thôi, đồng thời tham gia Kịch đoàn Thành Lộc.

NSND Kim Xuân vẫn miệt mài với nghệ thuật sau hơn 36 năm kể từ “Vị đắng tình yêu”.

Bên cạnh sự nghiệp, nữ nghệ sĩ có cuộc hôn nhân hơn 40 năm với ông xã. Hai người gặp nhau năm 1976 khi cùng tham gia một lớp văn nghệ quần chúng, kết hôn năm 1980 và có con trai đầu lòng là ca sĩ Huy Luân. Quan hệ giữa Kim Xuân và con dâu, MC Thanh Phương, cũng được nhiều người yêu mến bởi sự gần gũi, hòa thuận.