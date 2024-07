Đôi vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan chỉ vì một loại nước "chết người" quen thuộc

Trường hợp hai vợ chồng người Trung Quốc là Tiểu Trương và Tiểu Lệ đều sinh năm 1995 đã mắc ung thư gan cùng lúc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Được biết, vào tháng 2/2023, hai người lần lượt có cảm giác bắt đầu đau bụng trên và cảm thấy buồn nôn khi ăn đồ nhiều dầu mỡ cũng như khi ngửi mùi những món chiên rán.

Tuy nhiên, vì cho rằng nguyên nhân chỉ bởi đã ăn quá nhiều đồ dầu mỡ nên hai người không đi khám mà chỉ điều chỉnh chế độ ăn thanh đạm hơn. Mặc dù vậy, Tiểu Trương tiếp tục gặp nhiều vấn đề với sức khỏe. Hai chân của anh ngày càng nặng nề và xuất hiện triệu chứng căng phồng, sưng tấy rõ ràng từ bàn chân đến đầu gối.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, albumin của Tiểu Trương ở mức 30,1g/L và hàm lượng globulin là 34,0g/L, tỷ lệ globulin trắng cũng ở mức thấp... Những điều này cho thấy chức năng gan của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Để xác định nguyên nhân, bác sĩ đã tiến hành một loạt kiểm tra, xét nghiệm với Tiểu Trương và phát hiện có một khối u lớn ở thùy phải. Kích thước của khối u khoảng 8cm, nghi ngờ ung thư gan. Qua xét nghiệm sinh thiết, cuối cùng xác định anh mắc ung thư biể mô tế bào gan. Các tế bào ung thư đã phát triển đến một kích thước nhất định và chèn ép các mô khác trong khoang bụng, gây phù nề ở cả hai chi dưới.

Sau khi nghe bác sĩ nói những triệu chứng như phù nề, chán ăn, vùng gan đau... đều là triệu chứng của ung thư gan, Tiểu Mỹ, vợ của Tiểu Trương mới bàng hoàng nhận ra bản thân cũng có những hiện tượng này. Cuối cùng, cô cũng bị phát hiện ung thư gan.

Qua tìm hiểu thói quen sinh hoạt, ăn uống thường ngày của hai vợ chồng, các bác sĩ đã phát hiện nguyên nhân gây nên căn bệnh của cả hai có thể do nguồn nước họ uống mỗi ngày. Hàng ngày, để tiết kiệm, hai người thường chọn loại bình nước to được bán với giá rẻ không rõ nguồn gốc và có chất lượng kém. Thói quen này kéo dài 3 năm và cuối cùng dẫn đến ung thư.

Uống nước từ những bình nước lớn với chất lượng kém và không rõ nguồn gốc là thói quen của nhiều người nhưng điều này hoàn toàn có thể gây hại cho sức khỏe. Bởi những nguồn nước không đạt tiêu chuẩn và không rõ nguồn gốc rất dễ nhiễm các loại vi khuẩn khác nhau cũng như kim loại nặng.

Đồng thời, do không đun sôi những loại nước không đảm bảo này ở nhiệt độ cao thì khi uống nên dễ tích tụ nhiều chất độc hại khiến gan bị ảnh hưởng. Cơ quan giải độc và trao đổi chất lớn nhất cơ thể bị tổn thương và cuối cùng khởi phát ung thư. Hơn nữa, một số bình nước không rõ nguồn gốc làm bằng nhựa kém chất lượng sẽ thải ra chất độc hại như bisphenol A, có thể cản trở hệ thống nội tiết của cơ thể, gây ra ung thư tế bào gan.

Chính vì vậy, hãy đảm bảo nguồn nước đang sử dụng mỗi ngày là an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn để bảo vệ sức khỏe.

Triệu chứng ban đầu của ung thư gan



1. Những cơn đau bất thường

Chủ yếu là những cơn đau âm ỉ kéo dài hoặc đau căng tức. Nguyên nhân là do ung thư phát triển nhanh chóng và bao gan bị siết chặt. Khối u dần xâm lấn cơ hoành và cơn đau có thể lan lên vai phải hoặc lưng. Các khối u phát triển bên phải có thể gây đau ở vùng lưng dưới bên phải. Sự xuất hiện đột ngột của cơn đau bụng dữ dội cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư gan.

2. Các triệu chứng về đường tiêu hóa

Chán ăn, khó tiêu, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy... cũng là những dấu hiệu ban đầu của ung thử gan nhưng thường dễ bị bỏ qua. Bởi ung thư gan sẽ dễ gây ảnh hưởng đến các chức năng của dạ dày và dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn.

Đồng thời, gan được ví như "nhà máy hóa chất" trong cơ thể, tham gia quá trình chuyển hóa, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Nếu chức năng gan bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến triệu chứng buồn nôn kéo dài và mức độ biểu hiện ngày càng nặng.

3. Chán ăn, suy nhược cơ thể

Một số ít bệnh nhân ở giai đoạn muộn có thể biểu hiện suy nhược cơ thể, tình trạng sức khỏe suy giảm rõ rệt, thậm chí có thể kèm theo vàng da.

Đồng thời, khi các tế bào ung thư tấn công khiến gan suy yếu sẽ tại ra các enzym gây chán ăn, bụng đầy trướng, khiến miệng có vị kim loại, từ đó khiến người bệnh có cảm giác không ngon miệng, tức bụng.

Người bệnh cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi, khó chịu do do cachexin, một loại protein do tế bào ung thư tạo ra, gây xáo trộn chức năng tế bào của cơ thể nói chung. Cùng với đó, các tế bào ung thư sẽ khiến suy giảm chức năng gan, khiến gan không thể hấp thụ chất dinh dưỡng dẫn đến việc người bệnh giảm cân không lý do một cách nhanh chóng. Đây chính là biểu hiện quan trọng cảnh báo ung thư gan giai đoạn đầu.

Nguồn: Toutiao