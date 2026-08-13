Đội tuyển Việt Nam mang đội hình mạnh nhất lên đường sang Malaysia đấu bán kết ASEAN Cup 2026

Trưa ngày 13/8, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Kuala Lumpur (Malaysia) tham dự trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Chuyến đi khởi đầu cho hành trình chinh phục tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt nam, với tâm thế tự tin, thể trạng dồi dào cùng quyết tâm “chiến đấu để chiến thắng” ở trận bán kết lượt đi.





Bước vào giai đoạn knock-out, chiến lược gia Kim Sang-sik đang nắm trong tay lực lượng tối ưu nhất. Nhờ chiến thuật xoay tua hợp lý ở vòng bảng, tuyển Việt Nam không chỉ là tập thể ít phạm lỗi và nhận ít thẻ vàng nhất, mà còn bảo toàn trọn vẹn lực lượng khi không có bất kỳ ca chấn thương nghiêm trọng nào. Nhờ đó, các nhân tố quan trọng như Đỗ Hoàng Hên hay Đoàn Văn Hậu đều đã kịp hồi phục thể trạng, sẵn sàng cho những tính toán chiến thuật đa dạng của huấn luyện viên trưởng. Sự hào hứng và tự tin thể hiện rõ trên khuôn mặt từng tuyển thủ.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Malaysia (Ảnh: HA)

(Ảnh: HA)

(Ảnh: HA)

(Ảnh: HA)

Nhìn lại hành trình đã qua, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiến vào bán kết với vị thế nhất bảng A đầy thuyết phục (10 điểm, ghi tới 13 bàn thắng). Trong khi đó, chủ nhà Malaysia xếp nhì bảng B với 9 điểm sau khi vượt qua Myanmar, Philippines, Lào và chỉ chịu thất bại trước Thái Lan. Xét về thành tích đối đầu trong một thập kỷ qua, đại diện Việt Nam tỏ ra vượt trội hoàn toàn khi giành tới 9 chiến thắng trong 10 lần đụng độ gần nhất.

Tuy nhiên, số liệu quá khứ không làm cho toàn đội chủ quan. Lịch sử giải đấu từng chứng kiến những nốt trầm của bóng đá Việt Nam trước "Mãnh hổ" ở các trận bán kết năm 2010 và 2014. Chính vì vậy, cuộc tái đấu lần này là cơ hội vàng để thầy trò HLV Kim Sang-sik đập tan cái "dớp" bán kết cũ, viết nên một trang mới rực rỡ hơn.

Theo kế hoạch, sau khi đặt chân xuống đất nước bạn vào chiều nay, đội tuyển sẽ có buổi tập thả lỏng nhẹ nhàng để làm quen với điều kiện thời tiết tại Malaysia. Trận đại chiến bán kết lượt đi giữa Đội tuyển Malaysia và Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 ngày 16/8 trên sân vận động Kuala Lumpur.