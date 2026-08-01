Đội tuyển Việt Nam có thể bị loại sớm ở ASEAN Cup 2026 trong trường hợp nào?

Các kịch bản có thể xảy ra với đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với Indonesia tại ASEAN Cup 2026.

Trận hòa tiếc nuối 0-0 trước Singapore ngay trên sân nhà Mỹ Đình tối 31/7 đã khiến đội tuyển Việt Nam tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Tính đến thời điểm hiện tại tại Bảng A, Singapore đang tạm dẫn đầu với 7 điểm (sau 3 trận), Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm tuyệt đối (sau 2 trận), trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm xếp thứ ba với 4 điểm. Hai vị trí cuối bảng thuộc về Campuchia và Timor Leste khi chưa giành được điểm nào.

Cục diện này biến cuộc chạm trán trực tiếp giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 3/8 tới đây trở thành trận "chung kết sớm" của bảng đấu, mang ý nghĩa then chốt đến tấm vé đi tiếp của đại diện Việt Nam.

Trường hợp giành thắng lợi trước Indonesia (Quyền tự quyết): Đây là kịch bản tối ưu nhất đối với đội tuyển Việt Nam. Nếu đánh bại đại diện xứ vạn đảo, Quang Hải và các đồng đội sẽ nâng tổng số điểm lên thành 7. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn nắm quyền tự quyết, chỉ cần vượt qua Campuchia ở lượt trận cuối cùng là chắc chắn ghi tên mình vào vòng bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của cuộc đối đầu giữa Indonesia và Singapore.

Tuyển Việt Nam cần thắng Indonesia để giành quyền tự quyết (Ảnh: HĐ)

Trường hợp chia điểm với Indonesia (Thế cờ phức tạp): Nếu chỉ thu về 1 điểm trước Indonesia, cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn còn nhưng tình thế sẽ trở nên rất phức tạp. Bên cạnh điều kiện bắt buộc là phải thắng đậm Campuchia ở lượt đấu cuối để đạt tổng 8 điểm, tuyển Việt Nam sẽ phải "ngóng" kết quả từ cặp đấu giữa Indonesia và Singapore. Trận hòa không bàn thắng với Singapore trước đó khiến tuyển Việt Nam chịu nhiều bất lợi về hiệu số bàn thắng - bại. Nếu Indonesia và Singapore bắt tay chia điểm với tỉ số có lợi cho cả hai, nguy cơ Việt Nam bị loại là rất cao.

Trường hợp thất bại trước Indonesia (Rủi ro bị loại): Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ là kịch bản tồi tệ nhất với tuyển Việt Nam. Khi ấy, Indonesia sẽ vươn lên mốc 9 điểm và chính thức giành vé sớm vào bán kết. Trong khi đó, Singapore (đã có 7 điểm) chỉ cần thêm 1 điểm ở lượt cuối là đủ để đi tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam gần như chắc chắn dừng bước ngay từ vòng bảng và trở thành cựu vương của giải đấu.

Có thể thấy, trận đấu với Indonesia không chỉ đơn thuần là cuộc cạnh tranh 3 điểm, mà còn là trận đấu sinh tử quyết định vận mệnh và tham vọng bảo vệ ngôi vương của bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.