Không ai như Đồng Đồng tóc xù Cucurella, đưa luôn huy chương vàng World Cup cho người đưa thư đeo thử

Cucurella khiến fan "tan chảy" vì hành động không ai ngờ với một người đưa thư.

Trước khi chia tay nước Anh để chuyển sang đầu quân cho Real Madrid, hậu vệ Marc Cucurella đã để lại một kỷ niệm đẹp trong lòng người dân địa phương khi chia sẻ khoảnh khắc vô địch World Cup cùng một người đưa thư tại thị trấn Horsham (hạt West Sussex, Anh).

Cụ thể, trong lúc đi giao thư thường nhật, ông Gary – người đưa thư tại địa phương đã có cuộc trò chuyện cởi mở với tuyển thủ Tây Ban Nha. Không chỉ trò chuyện thân thiện, Đồng Đồng Cucurella còn bất ngờ đưa chiếc huy chương vàng danh giá mà anh vừa giành được cùng tuyển Tây Ban Nha cho ông Gary cầm và đeo thử.

Cầu thủ Tây Ban Nha cho người đưa thư đeo thử huy chương vô địch World Cup (Ảnh: Getty - The Sun)

Quá đỗi phấn khích, ông Gary đã chia sẻ hình ảnh đeo tấm huy chương vô địch World Cup lên trang mạng xã hội của cộng đồng cư dân Horsham. "Hôm nay, tôi có dịp trò chuyện với nhà vô địch World Cup Marc Cucurella khi đi phát thư. Anh ấy rất thân thiện, gần gũi và còn cho tôi cầm, đeo thử huy chương", ông Gary hào hứng viết, đồng thời dí dỏm thêm rằng mình có lẽ là "người Anh đầu tiên được cầm huy chương vàng World Cup sau 60 năm".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời khen ngợi dành cho hậu vệ 28 tuổi. Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay một ngôi sao bóng đá không chỉ tài năng trên sân cỏ mà còn rất gần gũi, khiêm tốn trong đời sống thường nhật.

Bên cạnh hành động ấm áp này, Cucurella còn thu hút sự chú ý khi xuất hiện với mái tóc tết hoàn toàn mới, thay thế cho kiểu tóc xoăn dài đã trở thành thương hiệu. Đây cũng là một phần trong chuỗi hoạt động ăn mừng sau chức vô địch thế giới của cựu sao Chelsea, bên cạnh việc thực hiện lời hứa xăm hình HLV Luis de la Fuente cùng chiếc cúp vô địch lên cơ thể.

Sau nhiều năm gắn bó với bóng đá xứ sở sương mù trong màu áo Brighton và Chelsea, Cucurella chuẩn bị sang Tây Ban Nha hội quân cùng Real Madrid. Dù sắp bắt đầu hành trình mới tại Bernabeu, những khoảnh khắc bình dị và ấm áp của ngôi sao người Tây Ban Nha chắc chắn vẫn sẽ lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cộng đồng cư dân Horsham.