Đội tuyển Ultra Prime sắp sở hữu 5 nhà vô địch Chung Kết Thế Giới

Nếu theo dõi giải đấu LPL, khán giả sẽ biết rằng chất lượng nhân sự của các đội tuyển tại đây có một sự chênh lệch khá lớn. Những đội tuyển hàng đầu như JDG, EDG, TES… thường sở hữu các ngôi sao nổi tiếng và tài năng. Trong khi đó, nhiều đội tuyển tầm trung trở xuống chỉ có được những tuyển thủ trung bình hoặc còn rất trẻ.

Những đội tuyển hàng đầu LPL thường sở hữu rất nhiều ngôi sao

Ultra Prime là một đội tuyển như vậy khi họ chỉ có sự phục vụ của những tuyển thủ không quá nổi bật như Zoom, Cryin… Tuy nhiên trong ít ngày vừa qua, UP lại trở thành tâm điểm chú ý khi sắp chiêu mộ nhiều tuyển thủ lớn.

Theo nhiều nguồn tin uy tín, UP sẽ sở hữu tới 5 tuyển thủ từng vô địch thế giới tại mùa giải 2023. Cụ thể, đội hình của UP sẽ bao gồm Flandre - Ning - Doinb - Lwx - Baolan.

Ultra Prime bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý khi chiêu mộ 5 nhà vô địch thế giới cùng một lúc

Trước đó, nhiều nguồn tin cũng xác nhận rằng 2 bộ đôi Ning - Baolan và Doinb - Lwx sẽ tái hợp. Vì vậy tỷ lệ Ultra Prime sở hữu 5 tuyển thủ từng vô địch thế giới kể trên là cực kỳ cao.

Doinb và Lwx sắp tái ngộ trong màu áo UP

Mặc dù vậy, nhiều khán giả cho rằng UP sẽ khó lòng thành công ở mùa giải 2023. Lý do là bởi, cả 5 tuyển thủ kể trên đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Thậm chí người Đi Rừng - Ning đã nghỉ thi đấu quá lâu và bị đặt dấu hỏi lớn về mặt kỹ năng. Hy vọng rằng đội hình mới của UP sẽ thi đấu tốt và tạo nên những câu chuyện thú vị tại mùa giải 2023.