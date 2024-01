Đối thủ mới của Park Min Young ở Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Visual chuẩn tiểu thư tài phiệt “xé truyện bước ra”

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) chuẩn bị lên sóng tuần thứ 5 và đang trở thành chủ đề được rất nhiều khán giả quan tâm. Lý do là bởi ekip làm phim vừa thông báo về sự xuất hiện của một nhân vật mới do “nữ hoàng Kpop” BoA đảm nhận. Thông tin này khiến khán giả không khỏi sục sôi bởi đã khá lâu rồi người ta không được thấy BoA trên màn ảnh nhỏ.

Hiện tại chưa biết chính xác vai diễn của BoA nhưng từ những hint mà ekip làm phim và công ty chủ quản của nữ ca sĩ chia sẻ thì rất có thể BoA sẽ vào vai vị hôn thê của Ji Hyuk (Na In Woo). Bởi lẽ trước đó, Oh Yu Ra - người được gia đình nhắm tới để kết hôn với Ji Hyuk đã xuất hiện thông qua một vài lời thoại và bức hình giấu mặt. Khán giả nhận ra trang phục trong bức hình này trùng khớp với một hình ảnh gần đây của BoA.

Hình ảnh trong phim (trên) và một hình ảnh của BoA (dưới)

Theo như những lời thoại trước đó thì Oh Yu Ra là một tiểu thư tài phiệt “hàng xịn”. Không chỉ xinh đẹp, sinh ra trong nhung lụa, Yu Ra còn chứng minh bản thân thực sự là người có thực lực. Cô là phó chủ tịch Cloud Airlines, so với Ji Hyuk thì địa vị xã hội của Yu Ra còn có phần nhỉnh hơn. Theo như mô tả trong tiểu thuyết (nhân vật này chỉ có trong tiểu thuyết mà không có trong webtoon) thì Yu Ra là một nhân vật sẵn sàng dùng tiền để có được tình yêu của Ji Hyuk, thậm chí cô còn bắt tay với cả tay bạn trai bỉ ổi của Ji Won.

Ji Won sẽ có tình địch?

Hiện tại, chưa có bất kỳ hình ảnh nào hé lộ tạo hình của BoA (ngoài bức hình được cho là đã được ekip dùng làm đạo cụ phim) nhưng khán giả vẫn tin chắc BoA chính là Yu Ra xé truyện bước ra. Bởi lẽ BoA vốn nổi tiếng là sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, sang chảnh, đúng chất tài phiệt giàu có.

Nguồn: Naver