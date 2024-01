Mỹ nam có tài biến bạn diễn thành "nấm lùn" vì chiều cao khủng, ngay cả Park Min Young cũng như "người tí hon"

Na In Woo là cái tên đang rất được săn đón hiện nay bởi sự trở lại ở bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) . Trong phim, anh vào vai tổng tài Ji Hyuk, người luôn nổi bật giữa đám đông bởi dáng vẻ lạnh lùng và năng lực vượt trội.

Ban đầu, khi được chọn vào vai Ji Hyuk, Na In Woo nhận về nhiều ý kiến chê bai, một số khán giả cho rằng diện mạo của anh không phù hợp với hình tượng tổng tài. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Na In Woo lại nhận về nhiều lời khen bởi màn thể hiện vô cùng thuyết phục. Anh không chỉ “gây mê” khán giả bởi diễn xuất mà cả diện mạo điển trai, chiều cao khủng cũng khiến dân tình mê mệt.

Ngay khi phim lên sóng, khán giả tích cực truyền tay nhau khoảnh khắc Park Min Young nhỏ xíu, phải đứng lên ghế mới cao bằng Na In Woo. Trên thực tế, Park Min Young không hề thấp, cô cao 1m64 chưa tính giày, thế nhưng vẫn trông rất nhỏ con cạnh đàn em. Lý do một phần cũng do mỹ nhân họ Park chỉ nặng 37kg, tạo cảm giác thấp bé hơn hẳn so với Na In Woo.

Thực chất, đây không phải lần đầu tiên Na In Woo trông như “người khổng lồ” bên cạnh bạn diễn. Với chiều cao 1m89 (thậm chí có thông tin cho rằng anh cao 1m92) cùng thân hình sáu múi vạm vỡ, mỹ nam họ Woo thường xuyên gặp phải tình cảnh tương tự. Từ những cảnh phim đến các sự kiện lớn, Na In Woo đều vô tình để bản thân “dìm” chiều cao của đồng nghiệp.

Na In Woo là em út nhưng cao lớn hơn hẳn các tiền bối trong Cô đi mà lấy chồng tôi

Chiều cao "đụng nóc" của Na In Woo ở phim trường Chàng hậu

Việc quá cao khiến Na In Woo không cần làm gì cũng nổi bật

Chỉ có bạn diễn là hơi vất vả khi phải kiễng chân để nói chuyện với anh

Nguồn ảnh: Naver