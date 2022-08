Đọc vị sở thích khám phá của bạn qua những điểm đến đặc trưng của Ấn Độ

Để khám phá hết những điều đặc biệt của xứ sở huyền bí, độc đáo này, bạn cần phải đến rất nhiều lần, đi thật nhiều nơi và dành thời gian nhiều ngày tại Ấn Độ. Vậy nếu thời gian có hạn, chọn ngay những điểm đến bên dưới theo sở thích du lịch và khám phá ngay thôi.



1 vòng "Ấn độ thu nhỏ" tại Delhi

Nếu là người yêu thích sự đa dạng, vừa muốn trải nghiệm sự sôi động hiện đại vừa thích sự cổ kính, xưa cũ trong một thời gian ngắn, thì thành phố Delhi, nơi được mệnh danh là một "Ấn Độ thu nhỏ" là lựa chọn nên cân nhắc để cảm nhận trọn vẹn những đặc trưng của đất nước đông dân nhất nhì thế giới này.

Jama Masiid, thánh đường Hồi Giáo lớn bậc nhất Ấn Độ ở Old Delhi

Thành phố Delhi là một điểm đến năng động, đầy màu sắc, hương vị, là sự giao thoa giữa sự náo nhiệt của cuộc sống hiện đại (New Delhi) và một phần của sự trầm mặc xưa cũ (Old Delhi). Ở New Delhi, ngoài trải nghiệm nhịp sống tấp nập của đường phố và dành thời gian mua sắm thỏa thích tại khu thương mại, tài chính lớn bậc nhất New Delhi: Connaught Place, bạn cũng có thể nhìn thấy một vài tòa nhà gợi lại kiến trúc thực dân Anh như: tòa nhà chính phủ, dinh tổng thống Rashtrapati Bhavan…, ngắm nhìn India Gate dọc theo đường Rajpath.

Hành trình đến thủ đô New Delhi không còn quá xa xôi khi bạn có thể bay thẳng đến Sân bay quốc tế Indira Gandhi (New Delhi) chỉ từ 4 giờ bay

Old Delhi cách New Delhi bằng vài phút đi tàu điện ngầm, nơi bạn có thể trải nghiệm một Ấn Độ trầm lắng, cổ kính hơn khi viếng thăm lăng mộ Humayun, Jama Masiid, thánh đường Hồi Giáo lớn bậc nhất Ấn Đô, Pháo đài đỏ… hoặc tìm kiếm hơi thở của thời gian thế hệ cũ với các đặc sản địa phương tại khu chợ lâu đời bậc nhất Ấn Độ - Chandni Chowk (Moonlight Square), len lỏi dạo chơi các con đường nhỏ để tìm đến các nhà thờ cổ của Đạo Sikh, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo với lịch sử lâu đời gần 400 năm tuổi.

Yên bình khi ghé thăm thành phố của những đền đài Ahmedabad

Là một thành phố cổ nằm ở khu vực Tây Bắc Ấn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2017, Ahmedabad trước đây chứng kiến sự phát triển rực rỡ của đạo Hồi, đạo Jain và hiện nay là một trong những thành phố khoa học - công nghệ hiện đại của Ấn. Chính lịch sử nhiều thăng trầm giúp cho Ahmedabad trở thành một điểm đến chứa đầy những tàng tích xưa cũ, phù hợp với những người hoài cổ, thích tìm về những giá trị yên bình xa xưa.

Đền Swaminarayan

Từ Việt Nam, bạn có thể đặt ngay vé 0 đồng trong các chương trình khuyến mãi của Vietjet cho đường bay đến Ahmedabad từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với Vietjet. Thay vì tốn thời gian nối chuyến như trước đây thì nay Vietjet mở hẳn 17 chuyến bay thẳng từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc đến 5 thành phố Ấn Độ: New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore giúp cho trải nghiệm du lịch của bạn đến xứ sở của "nghìn lẻ 1 đêm" dễ dàng chỉ với hơn 4 giờ bay.

Ahmedabad là một tác phẩm nghệ thuật lớn được tô điểm bới những nét kiến trúc độc đáo đến từ: pháo đài Bhadra Fort, nhà thờ hồi giáo Sarkhej Roza, Rang Rupmati, Siddi Bashir, đền Swaminarayan, đền Hathee Singh Jain… đủ khiến bạn mê mẩn. Thành phố cổ kính này còn có một số bảo tàng như: bảo tàng Dệt may Calico, nơi trưng bày hành trình của vải Ấn độ qua 5 thế kỷ; bảo tàng Xe cổ thế giới… dành cho những người ham mê lịch sử.

Chưa hết, di chuyển dọc theo các cung đường, bạn có thể bắt gặp những thiên đường mua sắm, ẩm thực với những khu chợ lâu đời như Manek Chowk, Chợ đêm Law Garden và Lal Darwaza, thay đổi không khí và thưởng thức những món ăn đường phố ngon tại Ahmedabad, từ mosala dosa, pav bhaji cho đến các món chay đậm đà hương vị.

