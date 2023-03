Độc lạ Pokémon phiên bản mới: Chơi bằng cách đi ngủ

Tại sự kiện Pokemon Day mới đây, The Pokemon Company đã công bố những chi tiết đầu tiên về Pokémon Sleep - một tựa game được chơi bằng cách đi ngủ. Chất lượng giấc ngủ càng tốt thì sẽ thu thập nhiều vật phẩm giá trị trong game.

Cụ thể, Pokémon Sleep chính là một công cụ theo dõi giấc ngủ, nơi bạn có thể tương tác với các Pokemon bằng cách ngon giấc vào mỗi đêm.

Pokémon Sleep là một công cụ theo dõi giấc ngủ, nơi cho phép bạn tương tác với các Pokemon trong ứng dụng bằng các đi ngủ

Để có thể theo dõi được giấc ngủ, những gì bạn cần phải có là một thiết bị Pokémon GO Plus +. Thiết bị giống như một chiếc smartwatch, nhưng thay vì đeo lên tay để theo dõi thì chúng ta đặt nó bên cạnh khi ngủ, nhấn nút và chỉ cần ngủ thôi.

Pokémon GO Plus + còn có thể phát những giai điệu nhẹ nhàng để giúp chúng ta vào giấc ngủ dễ hơn. Công ty cũng cho biết thiết bị cũng sẽ tương thích với Pokémon Go, người dùng có thể sử dụng nó để đi bắt Pokémon.

Khi đặt thiết bị cạnh gối khi ngủ, giấc ngủ của bạn sẽ được trò chơi đo đạc, phân tích với 3 trạng thái, bao gồm: Ngủ chập chờn (Dozing), ngủ ngắn (Snoozing) và ngủ sâu (Slumbering).

Để có thể theo dõi được giấc ngủ trong game, bạn cần phải có một thiết bị đặc biệt là Pokémon Go Plus +

Pokémon GO Plus + còn có thể phát những giai điệu nhẹ nhàng để giúp chúng ta vào giấc ngủ dễ hơn

Tuỳ vào mỗi kiểu ngủ, bạn sẽ thu hút những loài Pokemon khác nhau. Càng chơi nhiều, bạn sẽ càng thấy nhiều Pokemon đến bên mình, và mỗi chủng loại thì sẽ lại có thêm những kiểu ngủ khác nhau như ngủ mở một bên mắt, ngủ sụp mí hay ngủ sâu.

Bối cảnh của Pokémon Sleep diễn ra trên một hòn đảo nhỏ với sự góp mặt của Snorlax (một loại Pokémon chỉ biết ngủ) và một nhà nghiên cứu về giấc ngủ của Pokémon có tên Tiến sĩ Neroli.

Linh vật của trò chơi sẽ là một con Snorlax chỉ biết ăn và ngủ, và như mọi phiên bản Pokemon khác thì bạn cũng sẽ được tương tác với một ông tiến sĩ, cụ thể là Tiến sĩ Neroli - một chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ của Pokemon.

Giấc ngủ của bạn sẽ chia thành 3 loại: Ngủ chập chờn, ngủ ngắn và ngủ sâu

Mục đích của tựa game này là khuyến khích người chơi nghỉ ngơi đúng giờ để thu thập được thêm nhiều Pokemon mới. Bạn càng có giấc ngủ tốt thì khả năng sẽ nhận được Pokemon hiếm rất cao!

Pokémon Sleep được phát triển bởi Select Button và doThe Pokémon Company phát hành, đơn vị đã phát hành tựa game Pokémon GO từng gây sốt toàn thế giới. Ban đầu Pokémon Sleep được dự kiến ra mắt vào năm 2020, nhưng sau đó đã dời lại cho đến thời điểm gần đây.

Pokémon Sleep dự kiến ra mắt trên cả iOS và Android. Nhưng The Pokémon Company chưa công bố ngày phát hành chính thức trò chơi này.