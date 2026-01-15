"Độc lạ" như gen Z, bê tráp chúc mừng bạn trong ngày chụp kỷ yếu

Mỗi mùa chụp kỷ yếu, sân trường lại đông vui, nhộn nhịp với hình ảnh những cô cậu học trò trong tà áo dài trắng, trang phục tốt nghiệp chỉnh tề, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước thềm chia tay ba năm cấp 3 thanh xuân.

Vì thế, những buổi chụp kỷ yếu ngày càng được nhiều học sinh coi trọng như dấu mốc đặc biệt. Không ít bạn trẻ sẵn sàng chi tiền, dành nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, lớp trang điểm cho đến việc lựa chọn chủ đề chụp ảnh sao cho đáng nhớ nhất. Khi buổi chụp kỷ yếu được tổ chức chỉn chu, những “khách mời” xuất hiện trong ngày này cũng mang theo nhiều bất ngờ.

Gần đây, các bạn trẻ khiến cộng đồng mạng bất ngờ với “trend” mới: tặng quà kỷ yếu được thiết kế sáng tạo như tráp cưới, đồ cưới trong ngày trọng đại.

Món quà kỷ yếu được trang trí như những món quà cưới (Ảnh của tài khoản @ming22_802)

Trên TikTok, hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc các bạn trẻ trao tặng những món quà trong ngày chụp kỷ yếu, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Theo ghi nhận của phóng viên, “tráp kỷ yếu” thường được làm từ các món quà quen thuộc với gen Z như đồ ăn vặt, bó hoa, thú bông hay ảnh chụp của nhân vật chính. Tất cả những món đồ được sắp xếp tỉ mỉ, dựng thành mô hình cao, có phần đế chắc chắn, tổng thể mang nhiều màu sắc, khiến nhiều người liên tưởng ngay đến những "sính lễ" trong lễ ăn hỏi.

Buổi chụp kỷ yếu được dàn dựng như lễ dạm ngõ (Video của tài khoản @ngotmedia)

Điểm nhấn của trào lưu này không chỉ nằm ở những "mâm tráp kỷ yếu", mà còn ở cách các bạn trẻ sáng tạo nội dung về những khoảnh khắc trong buổi chụp kỷ yếu qua video đăng tải trên Tiktok.

Trong nhiều video, khoảnh khắc tặng quà được các bạn trẻ diễn như một buổi dạm ngõ thu nhỏ, trong đó chủ nhân của buổi chụp kỷ yếu vào vai cô dâu và những người bạn khách mời sẽ mang "sính lễ" đến và trao tặng. Có nhóm bạn còn lồng ghép bài nhạc về chủ đề cưới hỏi cùng những nội dung dí dỏm, hài hước.

Những người bạn "khách mời" trao tặng "sính lễ" cho "cô dâu" (Video của tài khoản @congchuabongbong)

Qua những khoảnh khắc được ghi lại trong buổi chụp kỷ yếu cho thấy, các bạn trẻ thể hiện sự sáng tạo, biến quà kỷ yếu thành những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, được chăm chút từ hình thức đến ý nghĩa.

Việc đầu tư công phu từng chi tiết cũng cho thấy chụp kỷ yếu không còn đơn thuần là chụp ảnh lưu niệm. Với nhiều học sinh lớp 12, đây là buổi lễ quan trọng không kém ngày cưới, mang ý nghĩa khép lại chặng đường cấp 3, đánh dấu khoảnh khắc trưởng thành và bước chuyển quan trọng trước kỳ thi đại học.