Big Open Day 2026: Ngày hội giúp học sinh 2k8 tự định hình con đường tương lai thời AI

Với học sinh lớp 12, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để hiểu đúng bản thân, hiểu đúng nghề nghiệp và chủ động lựa chọn con đường phát triển dài hạn trong tương lai.

Ngày 18/01/2026, Trường đại học FPT (FPTU) tổ chức sự kiện Big Open Day 2026 đồng loạt tại 5 cơ sở đào tạo trên toàn quốc gồm Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên chuỗi Big Open Day được triển khai thống nhất trên toàn hệ thống, mang đến một hành trình trải nghiệm đồng bộ cho học sinh ở nhiều khu vực. Với chủ đề "Design Your Future Pathway", sự kiện hướng tới việc giúp học sinh tự định hình và lựa chọn con đường học tập – nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân trong bối cảnh công nghệ và toàn cầu hóa.

Trải nghiệm môi trường đại học gắn với công nghệ

Tại FPTU Big Open Day 2026, học sinh THPT có cơ hội trực tiếp "sống", trải nghiệm và tìm hiểu những công nghệ mới nhất trong không gian đại học thông qua chuỗi hoạt động đa dạng.

Cơ sở Đà Nẵng mang đến mô hình Tech Cafe, nơi người tham dự vừa thưởng thức cà phê vừa giao lưu cùng robot đánh cờ, chó robot thông minh hay quan sát máy in nghệ thuật in hình lên ly Capuchino. Không gian Game Zone với các trải nghiệm AR, AI, kính VR, máy PS5 tiếp tục thu hút sự quan tâm của học sinh. Đáng chú ý, ứng dụng ReHistoria - đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên tái hiện lịch sử qua công nghệ số – được giới thiệu như một ví dụ về cách công nghệ có thể được ứng dụng để tạo ra sản phẩm sáng tạo.

Tại TP. HCM, học sinh được "nhập vai" kỹ sư trong hệ thống phòng Lab chuyên sâu về AI và vi mạch bán dẫn, qua đó hình dung rõ hơn cách công nghệ đang hiện diện trong học tập và các ngành công nghiệp mũi nhọn. Cơ sở Quy Nhơn là các showcase và gian hàng trải nghiệm công nghệ là các dự án của sinh viên như: ứng dụng cánh tay robot tạo ra nhiều hoạt động chơi cờ, vẽ tranh, phân loại màu kẹo, gắp thú...

Các bạn học sinh THPT sẽ có dịp thoả sức khám phá môi trường học tập gắn với công nghệ ở nhiều ngành nghề

Thông qua các trải nghiệm này, học sinh có cơ hội tiếp cận sớm với yêu cầu của những ngành nghề trong tương lai, từ đó chủ động hơn trong việc xây dựng lộ trình học tập và phát triển bản thân.

Khơi mở tư duy sáng tạo và khởi tạo giá trị

Bên cạnh yếu tố công nghệ, FPTU Big Open Day 2026 còn giới thiệu các sản phẩm học thuật, đồ án và hoạt động sáng tạo của sinh viên như một phần trong hành trình trải nghiệm. Việc đưa những sản phẩm này vào không gian sự kiện phản ánh định hướng đào tạo chú trọng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn – những yếu tố ngày càng quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại.

Các workshop thủ công như vẽ tranh canvas, trang trí nón theo concept Tết hay làm khung ảnh lưu niệm mang đến không gian trải nghiệm gần gũi, giúp học sinh khám phá sở thích và khả năng sáng tạo cá nhân. Song song đó, hệ thống "Tích Gold" trên ứng dụng điện thoại cho phép người tham dự tích lũy điểm thưởng sau mỗi hoạt động để đổi quà, tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch và mang tính tương tác cao.

Các hoạt động tương tác hấp dẫn cũng là "đặc sản" của Big Open Day Trường Đại học FPT

Chuẩn bị hành trang cho môi trường toàn cầu

FPTU Big Open Day 2026 cũng dành nhiều không gian cho các hoạt động mang màu sắc văn hóa và hội nhập. Lễ hội văn hóa đa quốc gia tại được tổ chức tại cơ sở Đà Nẵng và Cần Thơ giới thiệu các gian hàng trang phục, trò chơi và ẩm thực quốc tế, song song với khu vực quảng bá sản phẩm địa phương thông qua các gian hàng OCOP. Những hoạt động này giúp học sinh mở rộng góc nhìn về môi trường học tập và làm việc đa văn hóa.

Tại Quy Nhơn và TP. Hồ Chí Minh, các buổi talkshow và hội thảo định hướng nghề nghiệp mang đến những chia sẻ từ doanh nghiệp, chuyên gia và cựu sinh viên về thị trường lao động thời AI. Qua đó, học sinh và phụ huynh có thêm thông tin về nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng cần thiết cũng như các lựa chọn nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hoạt động tư vấn trực tiếp tại sự kiện giúp giải đáp chi tiết về phương thức tuyển sinh, lộ trình đào tạo và cơ hội học bổng năm 2026.

Hội thảo, talkshow hướng nghiệp cho phụ huynh và học sinh

Một ngày hội trải nghiệm – nhiều lựa chọn cho tương lai

Khép lại chuỗi hoạt động là không gian âm nhạc sôi động với sự tham gia của các nghệ sĩ như Quân A.P, Phương Ly, MONO (tại Hà Nội), mang đến không khí trẻ trung, gần gũi cho học sinh và phụ huynh tham dự. Tại TP.HCM, ngày hội mang đến chiều sâu qua không gian nhạc cụ dân tộc và hành trình "nhập vai" công dân toàn cầu tại Culture Lab. Trong khi đó, cơ sở Cần Thơ lại mở ra một thế giới thu nhỏ với 17 gian hàng văn hóa từ Á sang Âu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Italia... Tất cả tạo nên một không gian trải nghiệm ẩm thực, trang phục và trình diễn nghệ thuật quốc tế mãn nhãn.Trong khi đó, TP.HCM tạo chiều sâu với không gian nhạc cụ dân tộc và trải nghiệm công dân toàn cầu với Culture Lab.

Hoạt động giải trí mãn nhãn với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng

Tại Đà Nẵng, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức với nhiều hoạt động ấn tượng cùng với đó là cơ sở Quy Nhơn có hoạt động teambuilding giao lưu giữa sinh viên nhà F và học sinh. Sự đa sắc tại mỗi điểm cầu chính là lời khẳng định về một môi trường giáo dục không biên giới, nơi Gen Z tự tin thiết kế lộ trình sự nghiệp toàn cầu.

FPTU Open Day luôn là ngày hội đa sắc, nơi sinh viên được trải nghiệm trọn vẹn môi trường đại học tương lai

Với định hướng Công nghệ – Khởi nghiệp – Toàn cầu cùng chủ đề "Design Your Future Pathway", FPTU Big Open Day 2026 không chỉ là một ngày hội tham quan, mà còn là cơ hội để học sinh lớp 12 trực tiếp trải nghiệm, hiểu rõ bản thân và từng bước lựa chọn con đường học tập – nghề nghiệp phù hợp. Việc lần đầu tiên tổ chức đồng loạt tại 5 cơ sở trên toàn quốc trong cùng một ngày góp phần tạo nên một bức tranh trải nghiệm thống nhất, giúp thế hệ trẻ chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai trong kỷ nguyên AI và hội nhập quốc tế.