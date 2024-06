Doanh số của NewJeans giảm mạnh giữa lùm xùm HYBE - Min Hee Jin

Theo số liệu từ Hanteo Chart, lượng tiêu thụ album mới nhất của NewJeans trong tuần đầu tiên sau phát hành đã giảm một nửa so với album trước đó. Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi ban đầu, nhóm nhạc của Ador được dự đoán sẽ đạt được 1 triệu bản ngay lập tức.

Tuy nhiên, Hanteo công bố doanh số của đĩa đơn How Sweet do NewJeans phát hành là hơn 884.000 bản, giảm khoảng 46,3% so với doanh thu thu mini album Get Up phát hành vào tháng 7 năm ngoái. Thực tế, How Sweet vẫn có cơ hội cao đạt được danh hiệu album triệu bản nhưng việc tăng trưởng chậm lại khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Khán giả cho rằng một trong những lý do dẫn tới mức độ giảm này là tranh chấp quản lý giữa Min Hee Jin - CEO của công ty con Ador - và tập đoàn HYBE. NewJeans hiện đang được coi là ở thời điểm "đỉnh cao sự nghiệp" và sự tranh chấp này đang ảnh hưởng rõ rệt tới nhóm.

Trong khi đó, thị trường K-Pop hiện nay đang nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, với doanh số album tháng 4 đạt 12,93 triệu bản. Đây là lần đầu tiên doanh số tháng vượt mốc 10 triệu bản trong năm nay. Cùng với NewJeans, IVE và aespa cũng là những nhóm nhạc nữ thế hệ 4 hàng đầu đang tạo được tiếng vang trong ngành giải trí K-Pop.