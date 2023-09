Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My đi cổ vũ Jessi, được "chị đại" xứ Hàn tương tác bất ngờ

Tối 31/8, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tham gia lễ trao giải V.League Awards 2023 và lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải, cùng CLB chủ quản Công an Hà Nội nâng cúp vô địch. Ngay sau đó, Văn Hậu cùng bạn gái Doãn Hải My xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội để xem "chị đại" Jessi biểu diễn.

Đứng cùng Văn Hậu, Hải My tại đêm nhạc hội còn có hậu vệ Hồ Tấn Tài và HLV Hoàng Anh Tuấn. Cả 4 người hào hứng với màn trình diễn sôi động của Jessi. Văn Hậu và Tấn Tài vẫn mặc nguyên đồng phục của CLB Công an Hà Nội. Còn Hải My diện đồ thoải mái theo phong cách thể thao, năng động. Văn Hậu và Hải My vừa xem vừa trò chuyện vui vẻ.

Văn Hậu và Hải My, Hồ Tấn Tài đi xem Jessi biểu diễn

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My vui vẻ đăng tải hình ảnh cùng Văn Hậu cổ vũ Jessi với lời chào mừng và tán thưởng những màn trình diễn bùng nổ của Jessi. Nàng WAG cũng phấn khích khi thấy Jessi đội nón lá tương tác cùng fan Việt. Khi đêm nhạc kết thúc, nữ rapper nổi tiếng xứ Hàn còn bất ngờ chia sẻ lại bài đăng của Doãn Hải My khiến cô nàng xúc động kêu trời như không tin vào mắt mình.

Ở một khoảnh khắc khác, khi Văn Hậu đưa Hải My đến dự đêm nhạc hội, cặp đôi đã lọt vào ống kính của người hâm mộ. Dù chỉ là thoáng qua nhưng visual của đôi trai tài gái sắc đều ấn tượng và nhận lời khen.

Jessi đăng lại story của Doãn Hải My