Chuyện những cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Rafaelson đang là cái tên “chiếm sóng” ở V-League sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch với tên gọi mới Nguyễn Xuân Son. Mùa trước, chân sút gốc Brazil đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 31 bàn thắng. Anh cũng lập một kỷ lục đáng nể khác khi là tiền đạo đầu tiên ghi 5 bàn thắng trong cuộc đối đầu giữa Nam Định với Thanh Hoá.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang khát chiến thắng, hàng tấn công chơi kém hiệu quả, khá nhiều quan điểm đã cho rằng VFF và HLV Kim Sang-sik nên cân nhắc triệu tập Nguyễn Xuân Son lên tuyển. Bên cạnh Nguyễn Xuân Son, một số quan điểm cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam nên tận dụng nguồn lực từ các cầu thủ nhập tịch để nâng cao thành tích chuyên môn.

Tiền đạo Rafaelson đã hoàn tất thủ tục nhập tịch với tên gọi mới Nguyễn Xuân Son

Thực tế đây không phải vấn đề mới, trong quá khứ đội tuyển Việt Nam đã gọi khá nhiều cầu thủ nhập tịch, dù chưa tham dự các giải đấu chính thức. Trước Nguyễn Xuân Son, một tiền đạo gốc Brazil khác thậm chí còn có sự nghiệp rất thăng hoa ở V-League là Huỳnh Kesley Alves . Bén duyên với Becamex Bình Dương sau giải BTV Cup 2004, Kesley trong mùa đầu tiên đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League với 21 bàn thắng, kèm với đó là danh hiệu Ngoại binh xuất sắc nhất giải.

Trong thời gian thi đấu cho đội bóng đất thủ, Kesley thi đấu hơn 200 trận, ghi khoảng 150 bàn thắng. Năm 2009 sau khi nhập tịch Việt Nam, Kesley Alves được HLV Henrique Calisto gọi vào ĐTQG cho trận giao hữu với Kuwait. Tuy nhiên đây cũng là lần duy nhất anh ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Chấn thương khiến ước mơ thi đấu trong màu áo ĐTQG của chân sút gốc Brazil dang dở. Cho tới nay, Huỳnh Kesley Alves vẫn được đánh giá là một trong những tiền đạo “thượng hạng” của V-League.

Ngoài Kesley Alves, bóng đá Việt Nam có khá nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó nổi bật có cả những tiền đạo xuất sắc như Đỗ Merlo, Samson, các thủ môn Đinh Hoàng La, Phan Văn Santos …Trong số này, Đinh Hoàng La và Santos cũng từng được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam.

Phan Văn Santos là gương mặt nổi bật nhất, khi thành danh trong màu áo Đồng Tâm Long An. Trong 10 mùa giải ở đây, Santos góp công giúp Đồng Tâm Long An đoạt 2 chức vô địch V-League liên tiếp (2005-2006), vô địch cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia 2 năm này. Sở hữu chiều cao vượt tội, thân hình to lớn nhưng phản xạ cực nhạy bén, Santos còn nổi bật với khả năng ghi bàn từ những tình huống sút phạt.

Nhờ vậy sau khi nhập tịch, anh được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2008. Tuy nhiên ở loạt giao hữu trước giải và đặc biệt trong trận đấu với Turkmenistan tại cúp quốc tế Tp Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, Santos mắc sai sót rất đáng trách. Anh nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam bất chấp được HLV Calisto giữ lại.

Sự nghiệp của Santos dần đi xuống và thủ thành gốc Brazil một thời gian dài phải làm đủ nghề, tham gia bóng đá phong trào để mưu sinh. Thủ môn Đinh Hoàng La là một câu chuyện khác, khi tạo dựng được dấu ấn sự nghiệp ở Ninh Bình, bước đệm giúp anh được gọi lên tuyển. Tuy nhiên sau này, mối duyên giữa Đinh Hoàng La với Ninh Bình không còn êm đẹp, đôi bên đã vướng vào cuộc chiến pháp lý. Tới lúc đó, Đinh Hoàng La mới “tố” đội bóng cũ chi tiền để anh chấp nhận nhập tịch. Thực hư không rõ nhưng lời cáo buộc của Đinh Hoàng La khiến giới mộ điệu bóng đá Việt Nam đánh giá không tốt về các thương vụ nhập tịch tại V-League.

Quá khứ trên khiến cho việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam là vấn đề khá nhạy cảm, ngoài khía cạnh chuyên môn đơn thuần. Không phải ngẫu nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ đội tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ nhập tịch vì thành tích ngắn hạn, nhiều quan điểm cho rằng VFF và những người có trách nhiệm cần cân nhắc thấu đáo.