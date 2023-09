Doãn Hải My tự hào khi Đoàn Văn Hậu nhận danh hiệu tiêu biểu

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu của CLB Công an Hà Nội lọt vào đội hình tiêu biểu mùa giải 2023. Anh diện vest bảnh bao lên nhận bảng danh hiệu ghi tên mình kèm bó hoa tươi thắm. Danh hiệu này là sự công nhận uy tín với những đóng góp của Văn Hậu cho câu lạc bộ chủ quản trong năm đầu tiên gia nhập đội bóng ngành công an. Đây là lần thứ 4 Văn Hậu vô địch V.League.

Sau khi Văn Hậu đăng tải khoảnh khắc nhận giải, bạn gái anh - Doãn Hải My - cũng đã chia sẻ lại với lời dẫn: "Proud of you" (Tự hào về anh - PV). Văn Hậu gia nhập CLB Công an Hà Nội từ đầu mùa giải 2023, anh góp công lớn trong việc giúp đội bóng giành ngôi vô địch V.League 2023. Cùng với Văn Hậu, CLB Công an Hà Nội còn có một tuyển thủ góp tên trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Đó là hậu vệ Vũ Văn Thanh.

Văn Hậu diện vest bảnh bao lên nhận danh hiệu đội hình tiêu biểu

CLB Hà Nội và CLB Viettel - hai đội bóng lần lượt xếp hạng 2 và hạng 3 mùa giải này - cũng cùng đóng góp 2 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu. Đội hình tiêu biểu V.League 2023 gồm:

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh (CLB Nam Định); hậu vệ trái Văn Hậu (CLB Công an Hà Nội), trung vệ Nguyễn Thanh Bình (CLB Viettel), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), hậu vệ phải Vũ Văn Thanh (CLB Công an Hà Nội); tiền vệ Bùi Văn Đức (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel), tiền vệ Nguyễn Hải Huy (CLB Hải Phòng), tiền vệ Lâm Ti Phông (CLB Thanh Hoá); tiền đạo Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội FC), tiền đạo Rafaelson (CLB Bình Định).