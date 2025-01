Doãn Hải My - vợ Văn Hậu bất ngờ can thiệp thẩm mỹ, nhan sắc thay đổi thế nào ngày giáp Tết?

Tối 23/1, trên trang Instagram cá nhân, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nàng WAG Doãn Hải My gây choáng khi bất ngờ công khai chuyện can thiệp thẩm mỹ, làm đẹp để đón Tết. Nổi tiếng với vẻ xinh đẹp tự nhiên, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sở hữu nhan sắc thanh thuần xinh nhất làng bóng đá Việt, việc Doãn Hải My sử dụng phương pháp thẩm mỹ đối với đôi môi nhận về nhiều sự chú ý.

Vợ Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Quá liều lĩnh và "táo bạo" khi quyết định phun môi vào 24 Tết. Tui thấy nói rằng tầm 2 tháng màu mới lên được đẹp và đúng". Đi kèm với đó là bức ảnh Doãn Hải My với đôi môi mới phun, có phần sưng hơn bình thường, màu sắc đỏ rực rỡ. Phương pháp thẩm mỹ phun môi có thể giúp Doãn Hải My định hình đôi môi đẹp hơn cũng như cải thiện sắc tố môi.

Gương mặt Doãn Hải My sau khi phun môi không có thay đổi nhiều, ngoài phần môi chưa về lại dáng tự nhiên. Dù vậy, bà xã Văn Hậu vẫn đủ xinh đẹp khiến người ta khó rời mắt.

Thời gian gần đây, một nàng WAG nổi tiếng khác cũng đã công khai chuyện can thiệp thẩm mỹ để có vẻ ngoài đẹp hơn, tự tin hơn đón tết. Đó là Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải. Cô nàng sử dụng phương pháp tiêm gọn hàm để có gương mặt nhỏ xinh, thanh thoát hơn. Hay nàng WAG Kỳ Hân - vợ tiền vệ Mạc Hồng Quân cũng nhiều lần sửa mũi để nhan sắc thăng hạng.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ thời nay khá phổ biến. Những can thiệp có thể giúp các cô gái, chàng trai cải thiện ngoại hình để có vẻ ngoài ưng ý, thêm tự tin khi xuất hiện trước đám đông.

Doãn Hải My trong một sự kiện mới đây

Nhan sắc Doãn Hải My khi chưa can thiệp thẩm mỹ đôi môi