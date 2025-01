Không nhận ra tiểu thư Doãn Hải My - vợ Văn Hậu: Diện váy ngắn "bung xoã", khác hẳn lúc ở với mẹ chồng

Chỉ còn vài ngày nữa, Tết Nguyên đán Ất Tỵ sẽ gõ cửa. Không khí Tết đã bắt đầu ngập tràn khắp các trang mạng xã hội, hội người nổi tiếng cũng thi nhau khoe cảnh trang trí nhà cửa, diện áo dài đón tết truyền thống. Giữa dòng trend đón tết, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại gây bất ngờ khi tung video nhảy theo nhạc Tết đầy phấn khích. Bởi hình ảnh của Hải My lúc này khác hoàn toàn với một tiểu thư đoan trang, hướng nội mà cô nàng vẫn luôn thể hiện.

Trong video, Doãn Hải My diện áo dài tay đen kết hợp cùng chân váy trắng ngắn, khoe trọn đôi chân dài nuột nà và nhan sắc xinh đẹp của "mẹ một con trông mòn con mắt". Gác lại hình tượng tiểu thư Hà thành với tác phong nhẹ nhàng, lúc này, Hải My "bung xoã" cùng bạn bè thoải mái nhảy múa trên đường, làm những động tác vui nhộn khiến dân mạng cười lăn. Video nhanh chóng hút 3 triệu view chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận ngỡ ngàng về hình ảnh mới mẻ này của bà xã Đoàn Văn Hậu, có người còn đùa rằng đây là sản phẩm AI vì Hải My mà họ biết không phải cô gái có thể "quậy đục nước" như vậy... "Lúc đầu coi bả tưởng bà trầm tính", "Trước giờ em toàn nhìn chị dịu dàng thôii á, quậy mắc cười quá", "Nhạc tết mà mấy chị làm em nhớ mùa thu Hà Nội ghê", "Tao tưởng lộn nick á bây", "Mất hình ảnh sang chảnh quá", "Ê sang vãi.... Sang chấn tâm lý", "Trả lại My trầm tính cho tôi", "AI giờ hay thật", "Trời ơi tôi giật mình khi thấy bà My trong giao diện này", "Đó giờ tưởng bà hướng nội"...

Nàng WAG Doãn Hải My quậy tưng bừng cùng hội chị em thân thiết

Hình ảnh của bà xã Đoàn Văn Hậu lúc này khác hẳn hình tượng đoan trang, hiền thục trước nay

Đặt video đu trend nhạc tết này bên cạnh video Hải My trò chuyện cùng mẹ chồng mới thấy sự khác biệt rõ rệt. Khi ở cạnh mẹ Văn Hậu, Hải My mặc đồ kín đáo, nói chuyện nhẹ nhàng, dáng vẻ con dâu ngoan hiền. Cô nàng khoe được mẹ chồng quan tâm, hỏi han và chăm sóc vì thấy con dâu vất vả với nhiều công việc cuối năm.

Doãn Hải My khi ở cạnh mẹ Văn Hậu