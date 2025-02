Doãn Hải My vào vai "vợ đảm" chăm nhà Văn Hậu, hình ảnh phản chiếu qua tivi tiết lộ thái độ của mẹ chồng

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu thu hút sự yêu thích của cộng đồng mạng khi chia sẻ những hình ảnh đời thường trong căn hộ chung cư cao cấp - là tổ ấm của cô và Văn Hậu từ khi kết hôn vào năm 2023. Trong video, Doãn Hải My diện pháp phục dịu dàng, mái tóc tạo kiểu nữ tính điệu đà. Cô ngồi trên sàn nhà, khéo léo trang trí bình hoa tết bằng những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xinh, dây tài lộc quen thuộc. Bà xã Đoàn Văn Hậu nở nụ cười ngọt ngào, khoe nhan sắc xinh đẹp trong dáng vẻ một người vợ đảm đang đang chăm sóc nhà cửa.

Điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là hình ảnh phản chiếu qua tivi đặt phía sau Doãn Hải My, ghi lại cảnh mẹ chồng của cô - bà Vũ Thị Nụ - đang nở nụ cười nhìn con dâu quay trang trí cành hoa. Có khoảnh khắc mẹ Văn Hậu bế cháu nội - bé Đoàn Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) - để con dâu rảnh tay làm việc, quay video "trả job". Bên cạnh khung cảnh mẹ chồng - nàng dâu hoà hợp, Văn Hậu từ đầu tới cuối xuất hiện ở góc khung hình với dáng chăm chú xem điện thoại.

Doãn Hải My trang trí nhà cửa, hình ảnh phản chiếu qua tivi có sự xuất hiện của Văn Hậu và mẹ - bà Vũ Thị Nụ

Kể từ khi Văn Hậu và Hải My sinh con đầu lòng, mẹ của Văn Hậu - bà Nụ - đã từ Thái Bình lên Hà Nội để ở cùng và chăm sóc cho cháu nội, giúp đỡ vợ chồng Văn Hậu - Hải My khi cả hai đều có nhịp làm việc bận rộn. Doãn Hải My ít khi nhắc đến mẹ chồng nhưng cô nàng vẫn thường ghi lại khoảnh khắc mẹ chồng vui đùa cùng bé Lúa, hay khẳng định bản thân may mắn vì được "bà nội và bà ngoại" đỡ đần.

Nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu

Văn Hậu và Hải My cùng con trai đầu lòng Minh Đăng