Vợ Văn Hậu tự tin khoe mặt mộc ở nhà hậu can thiệp thẩm mỹ, dân mạng tấm tắc: "Đẹp không cần son phấn"

Trên trang cá nhân, mới đây, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiểu thư Doãn Hải My vui vẻ chia sẻ những hình ảnh đời thường khi ở nhà cùng chồng con chơi tết. Trong hình, Doãn Hải My hé lộ một phần nội thất trong căn hộ cao cấp mà cô và Văn Hậu đang sinh sống, nổi bật là góc check-in xinh xắn với bình hoa lớn, chiếc khăn trải bàn mang họa tiết sặc sỡ cùng những đèn lồng, dây treo tài lộc... được chính Hải My tự tay trang trí, tạo nên không khí tết tưng bừng. Thêm vào đó là khoảnh khắc nàng WAG ôm con trong vòng tay ấm áp, bé Lúa vui vẻ nghịch đồ chơi trong không gian riêng của nhóc tỳ.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là bức ảnh Doãn Hải My khoe mặt mộc không son phấn ở nhà. Nàng WAG cột mái tóc mềm mại bằng dây to phồng ren trắng nơ - phụ kiện hot trend mùa tết này. Dù không son phấn, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn khiến dân tình mê mẩn bởi gương mặt xinh đẹp trong veo.

Đặc biệt, đôi môi sau khi can thiệp thẩm mỹ đã có màu hồng tự nhiên giúp Hải My không cần đánh son vẫn đủ tươi tắn. So với loạt ảnh trang điểm kĩ lưỡng, diện áo dài đi chơi tết mà Doãn Hải My tung ra gần đây, mặt mộc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn đủ xinh đẹp, thu hút.

Bà xã Đoàn Văn Hậu tổng kết ngày tết bằng những hình ảnh đời thường bên chồng con

Ngoài vẻ xinh đẹp của Doãn Hải My, dân mạng còn chú ý với khoảnh khắc Hải My chụp ảnh cho Văn Hậu và con trai đầu lòng - bé Đoàn Minh Đăng (biệt danh bé Lúa). Qua "camera" của bà xã, hậu vệ sinh năm 1999 khoe góc nghiêng điển trai khi chăm chú dùng điện thoại. Thời gian gần đây, mỗi lần Văn Hậu xuất hiện, dân mạng lại nhắc nhớ, mong cầu thủ quê Thái Bình sớm hồi phục chấn thương để trở lại với bóng đá.