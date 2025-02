Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp hậu thẩm mỹ, cùng mẹ chồng và Đoàn Văn Hậu đưa con trai du xuân

Mới đây, trên trang cá nhân, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã xinh đẹp Doãn Hải My đăng tải bộ ảnh gia đình đưa con trai đầu lòng Đoàn Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) đi chơi. Doãn Hải My đùa vui gọi cậu quý tử là "lao động chính ngày Tết", vui vẻ khoe những khoảnh khắc dễ thương của nhóc tỳ cùng bố mẹ.

Trong ảnh, Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp, cử chỉ nhẹ nhàng chăm con. Hậu can thiệp thẩm mỹ đôi môi, bà xã Đoàn Văn Hậu nở nụ cười thoải mái, tươi tắn và tràn đầy tự tin. Bên cạnh hai mẹ con, Văn Hậu vẫn giữ vẻ ngoài điển trai, khiến người hâm mộ mãi nhắc tên vì lâu rồi anh không đá bóng. Cư dân mạng dành lời động viên mong Văn Hậu sớm trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài nghỉ để điều trị chấn thương.

Văn Hậu và cậu quý tử vui chơi đầu xuân

Doãn Hải My xinh đẹp hậu can thiệp thẩm mỹ

Khoe ảnh cùng chồng đưa con trai đi du xuân, nàng WAG Doãn Hải My không quên kèm theo khoảnh khắc mẹ chồng - bà Vũ Thị Nụ - đang ân cần chăm sóc cháu trai. Dù ít khi bày tỏ tình cảm với mẹ của Văn Hậu nhưng Hải My vẫn thường đăng khoảnh khắc của mẹ chồng và bé Lúa lên mạng xã hội. Bà xã Văn Hậu từng khẳng định cô nàng may mắn khi sinh con có cả bà nội và bà ngoại của Lúa bên cạnh hỗ trợ chăm cháu, Hải My có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sau đó.

Doãn Hải My khoe ảnh mẹ chồng ân cần với cháu nội