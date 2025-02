Nơi check-in đỉnh nhất khiến cả Quang Hải – Chu Thanh Huyền và Văn Hậu – Doãn Hải My đều phải lên đồ thả dáng

Trong những ngày đầu năm mới, gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải – Chu Thanh Huyền và gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My luôn khiến dân tình thích thú bởi thường xuyên chia sẻ ảnh dịp Tết.

Đáng chú ý, không hẹn mà cả hai gia đình đều check in tại một nơi trưng bày "gia tài" của đời cầu thủ. Theo đó, cả hai gia đình đều chụp ảnh trước nơi để các bằng khen, huy chương của Quang Hải và Văn Hậu. Đúng là không cần đi đâu, chỉ cần chụp ảnh trước tủ huy chương, bằng khen này đã quá đủ uy tín rồi.

Gia đình Quang Hải chụp trước tủ kỷ niệm sự nghiệp của anh

Văn Hậu - Hải My diện áo dài chụp ảnh

Trong khi đó, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Hai nàng WAG diện áo dài khoe trọn vóc dáng cơ thể dù cùng mới sinh em bé. Hai cô nàng cũng thường xuyên có những kiểu chụp hình khá giống nhau, cũng vì vậy khiến dân tình thường xuyên so sánh. Dẫu vậy, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền đều có nhan sắc một chín một mười, mỗi người xinh mỗi vẻ.

Thanh Huyền mặc 3 áo dài trong 3 ngày Tết