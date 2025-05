Doãn Hải My khí chất ngút ngàn, vibe sang hết nấc bên xế hộp, túi hiệu nhưng netizen nghi vấn lục đục với Văn Hậu?

Tối 9/5, nàng WAG Doãn Hải My, mỹ nhân từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và hiện là bà xã của cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu, khiến cộng đồng mạng mê mẩn, khó rời mắt khi tung ra hình ảnh và video với tạo hình cực cuốn hút trên xế hộp. Doãn Hải My xuất hiện trong chiếc xe hơi với không gian nội thất sang trọng, diện chiếc áo sơ mi beige thanh lịch. Cô nàng tạo kiểu tóc búi đẹp mắt giúp khoe trọn gương mặt xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ nhàng chuẩn tiểu thư đài các.

Bà xã Đoàn Văn Hậu ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài sang trọng hết nấc khi tạo điểm nhấn cho diện mạo bằng chiếc túi hàng hiệu On The Go East West có giá hơn 85 triệu đồng với thiết kế phóng khoáng, màu trắng tinh tế của nhà mốt đình đám nước Pháp Louis Vuitton. Cách phối đồ hôm nay không chỉ thể hiện gu thời trang đẳng cấp mà còn toát lên thần thái tự tin và cuốn hút đặc trưng mà bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn luôn thể hiện.

Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu ghi điểm với vibe sang trọng

Phong cách của Doãn Hải My vừa toát lên vẻ quý phái vừa năng động, trẻ trung và hiện đại. Từ cách phối đồ tối giản nhưng tinh tế đến thần thái tự tin, cuốn hút. Chiếc vòng cổ mảnh mai và đôi khuyên tai nhỏ xinh càng làm nổi bật nét sang trọng, khẳng định gu thời trang "chưa bao giờ làm dân mạng thất vọng" của tiểu thư Hà thành.

Cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước "vibe" thượng lưu của Doãn Hải My, với nhiều bình luận khen ngợi: "Khí chất ngút ngàn!", "Sang trọng hết nấc luôn!", "Cuốn hút một cách sáng trọng, khen chị đẹp liệu có đủ chưa", "Phong cách trẻ này trông sang, chất chơi", "Chị ta quyến rũ tôi", "Vẻ đẹp tri thức, sang thì khỏi bàn", "Đẹp sang nhất làng bóng đá"....

Nhiều người còn trầm trồ trước nhan sắc ngọt ngào của Doãn Hải My dù cô đã là mẹ một con nhưng vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và thần thái rạng rỡ. Sau khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu vào cuối năm 2023 và chào đón con trai đầu lòng – bé Minh Đăng – vào năm 2024, Hải My ngày càng chứng tỏ mình không chỉ là một mỹ nhân xinh đẹp mà còn là tín đồ thời trang đầy ấn tượng. Dù bận rộn với vai trò làm vợ, làm mẹ, cô vẫn duy trì phong cách sống sang chảnh, từ việc chăm chút cho tổ ấm với những bình hoa tuyết mai rực rỡ đến sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu giá trị. Có thể nói, Doãn Hải My không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc mà còn khiến người ta yêu mến bởi cách cân bằng giữa sự sang trọng và đời thường, khiến người hâm mộ không thể rời mắt mỗi khi cô xuất hiện.

Doãn Hải My và Văn Hậu là cặp đôi đình đám làng bóng đá

Dù vậy, ngoài những lời khen dành cho tạo hình đẹp xuất sắc hôm nay của Doãn Hải My, một số cư dân mạng còn để lại bình luận đầy hoang mang khi nghe những câu Doãn Hải My hát trên xế hộp. Netizen bình luận rôm rả: "Sao lại hát nhạc này?", "Ai có bồ cơ?", "Đoàn Văn Hậu vào xin lỗi ngay", "LO cho Văn Hậu quá, chắc làm gì khiến vợ giận rồi", "Bạn em thấy tối hôm đấy anh bước bên ai???", "Thương chị tôi, hở đăng nhạc theo trend là bị đồn gia đình lục đục ngay"...

Thực tế, những lời mà Doãn Hải My hát chỉ là để nhép theo một bài hát đang trend trên mạng xã hội TikTok. Tình cảm của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và ông xã - cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu vẫn đang rất tốt đẹp. Doãn Hải My và Văn Hậu mới đây đã tung ra loạt ảnh cực tình tứ và hạnh phúc trong ngày sinh nhật cậu con trai đầu lòng - bé Lúa (tên thật là Đoàn Văn Hậu).

Dân mạng hoang mang nghi vấn gia đình Hải My - Văn Hậu lục đục vì cách cô nàng chọn nhạc để đu trend