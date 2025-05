Hotgirl Bắc Giang lấy chồng cầu thủ được khen xinh nhất dàn WAGs Việt, đến Doãn Hải My còn phải thốt lên "xuất sắc"

Gần đây, Mai Hà Trang, vợ của cầu thủ Hà Đức Chinh, bất ngờ thu hút sự chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội khi nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của cô. Không ít cư dân mạng còn cho rằng Mai Hà Trang đẹp hơn cả Doãn Hải My (vợ Đoàn Văn Hậu) và Chu Thanh Huyền (vợ Quang Hải), hai nàng WAGs nổi bật nhất trong làng bóng đá Việt hiện nay.

Mới đây, Hà Trang xuất hiện cùng dàn WAGs Việt đi cà phê. Dù mới sinh con nhưng vợ Đức Chinh vẫn sở hữu nhan sắc cực ngọt ngào. Mai Hà Trang có gương mặt bầu bĩnh, xinh tự nhiên không can thiệp thẩm mỹ. Không cần phải diện trang phục gợi cảm, mặc đơn giản đi cà phê Hà Trang vẫn được Doãn Hải My khen xinh "xuất sắc". Hà Trang và Hải My là chị em thân thiết chơi cùng một hội.

Nhan sắc khiến dân tình mê mẩn của Hà Trang - vợ Đức Chinh

Cô nàng có chiều cao khiêm tốn nhưng vóc dáng cực cân đối

Mai Hà Trang (sinh năm 1998) là hot girl có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hiện làm công việc tự do.

Mai Hà Trang sở hữu gương mặt hài hòa với đường nét thanh tú, làn da trắng sáng và nụ cười duyên dáng. Không giống như nhiều nàng WAGs theo đuổi phong cách nổi bật hoặc sexy, cô thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo và rất đời thường. Chính sự giản dị đó lại tạo nên nét cuốn hút riêng biệt, khiến nhiều người cảm thấy cô gần gũi và dễ mến.

Dù không quá xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội nhưng mỗi lần Hà Trang chia sẻ ảnh trên trang cá nhân đều thu hút lượng tương tác lớn.

Hội WAGs Hải My, Tố Uyên và Hà Trang hội tụ

Hà Trang cùng diễn viên Bảo Hân

Đức Chinh - Hà Trang chính thức công khai hẹn hò vào năm 2019. Cả hai luôn kín tiếng, không thường xuyên đăng ảnh cùng nhau trên mạng xã hội. Trong quãng thời gian yêu nhau, sự nghiệp của Chinh "đen" được nhận xét lên như "diều gặp gió". Đầu năm 2022, cặp đôi tổ chức đám hỏi và rước dâu ở Bắc Giang. Sau thời gian tạm hoãn đám cưới vì dịch bệnh, ngày 8/5/2022, cả hai đã có lễ thành hôn tại quê nhà của cầu thủ Hà Đức Chinh. Sau đó, họ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội. Đến tháng 7/2024, vợ chồng tiền đạo sinh năm 1997 đón con trai đầu lòng.

Hà Đức Chinh (sinh năm 1997) được nhiều người hâm mộ chú ý khi góp mặt cùng tuyển Việt Nam tại nhiều giải đấu như U23 châu Á, AFF Cup 2018 hay giành huy chương vàng SEA Games 2019... Hiện tại, Đức Chinh không thể cạnh tranh vị trí trên đội tuyển quốc gia vì vấn đề thể lực. Anh thi đấu cho CLB Bình Dương nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Gia đình Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang có cuộc sống hạnh phúc, cặp đôi đón con đầu lòng năm 2024

Nhan sắc gây chú ý của Mai Hà Trang thời điểm con gái

Cô nàng sở hữu nét đẹp tự nhiên, ngọt ngào cùng gương mặt bầu bĩnh