Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu bị rụng tóc, xuất hiện với diện mạo khác lạ

Doãn Hải My là gương mặt không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cô là vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, hiện đang thi đấu cho CLB CAHN và từng là trụ cột xuất sắc của đội tuyển Việt Nam. Hải My không chỉ sở hữu học vấn tốt mà còn có ngoại hình xinh đẹp, phong cách chuẩn tiểu thư Hà thành. Tuy nhiên, sau khi sinh con cho Văn Hậu cô nàng cũng có nhiều sự thay đổi.

Mới đây, Hải My đã dành thời gian đi chăm sóc bản thân. Cô nàng đi làm tóc sau một thời gian dài tóc dài cắt bằng. Trong video được chủ tiệm tóc chia sẻ, Hải My đã bị rụng tóc sau sinh vì vậy tóc con của nàng WAG sinh năm 2001 đang mọc tua tủa. Sau một thời gian chờ đợi, Hải My xuất hiện với kiểu tóc mới bồng bềnh, che hết các khuyết điểm về tóc con đang mọc. Mái tóc mượt mà cũng giúp cô nàng trông tươi tắn hơn rất nhiều.

Doãn Hải My chia sẻ đang bị rụng tóc (Ảnh: Minh Thắng)

Diện mạo mới của Hải My

Ngoài mái tóc, ngoại hình của vợ Văn Hậu cũng đã thay đổi rõ rệt. Vốn nổi tiếng với hình thể mảnh mai, thanh thoát và thần thái nhẹ nhàng, Hải My đã có những thay đổi nhất định về ngoại hình sau thời gian mang thai và sinh con.

Trong thời kỳ bầu bí, Hải My tăng cân lên khoảng 59 kg. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng sinh con, cô đã giảm được khoảng 9 kg nhờ việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Hải My gây chú ý khi xuất hiện với thân hình đầy đặn hơn. Thực tế Hải My đã tăng khoảng 3kg so với thời điểm cách đây vài tháng. Trên trang cá nhân, nàng WAG sinh năm 2001 đăng ảnh đi cà phê và cho biết cân nặng hiện tại rơi vào khoảng 53kg. Con số này cao hơn so với thời con gái (khoảng 46–47 kg).

Gia đình hạnh phúc của Văn Hậu và Hải My

Sau gần hai năm âm thầm hẹn hò, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 8/2022. Cặp đôi quen nhau từ năm 2020 qua sự giới thiệu của người quen. Ban đầu, Hải My không trả lời tin nhắn làm quen vì bận học, nhưng sự chân thành và kiên trì của Văn Hậu đã giúp anh dần chinh phục được trái tim cô gái Hà thành.

Trong suốt quá trình yêu đương, cả hai luôn giữ kín đời tư, nhưng vẫn âm thầm đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện quan trọng. Văn Hậu thường xuyên xuất hiện trong lễ tốt nghiệp, sinh nhật của bạn gái; ngược lại, Hải My nhiều lần có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai thi đấu.

Tháng 9/2023, Đoàn Văn Hậu cầu hôn Hải My. Cả hai đăng ký kết hôn vào ngày 20/10 và tổ chức đám cưới tại Thái Bình và Hà Nội vào tháng 11 cùng năm. Tháng 5/2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng là bé Minh Đăng (tên thân mật là Lúa). Sau sinh, Doãn Hải My nhanh chóng thích nghi với vai trò làm mẹ, trong khi Văn Hậu luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình. Hiện tại, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Họ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường ấm áp bên con trai.

Về phía Đoàn Văn Hậu, hậu vệ sinh năm 1999 đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp khi gặp chấn thương nghiêm trọng và chưa thể trở lại thi đấu gần 2 năm.