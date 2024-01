Doãn Hải My diện áo dài, xách túi gần trăm triệu về quê Văn Hậu ăn cưới, vóc dáng khác hẳn lúc dự đám hỏi Quang Hải - Thanh Huyền

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã có ngày đầu năm mới bận rộn với lịch trình từ quê ra phố. Sáng và trưa 1/1, cặp đôi cùng nhau có mặt ở quê Thái Bình dự đám cưới của họ hàng thân thiết. Trong bức ảnh được người dân chia sẻ, Đoàn Văn Hậu chỉ diện áo phông đơn giản. Còn Doãn Hải My xinh đẹp dịu dàng trong tà áo dài cách tân màu xanh khi về quê chồng ăn cưới.

Nàng WAG thả tóc dài buông xoã, nở nụ cười tươi tắn chụp ảnh cùng mọi người. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe vóc dáng mảnh mai trong áo dài dáng suông, khéo léo che vòng hai giữa nghi vấn có tin vui. Ngoài ra, bà xã Văn Hậu còn gây chú ý khi xách chiếc túi mini Lady Dior có giá 3.700 USD (khoảng 90 triệu đồng). Đây là chiếc túi hàng hiệu yêu thích của Doãn Hải My mỗi khi cô nàng diện áo dài, giúp cô nàng thêm phần thanh lịch, sang trọng.

Sau khi dự lễ cưới ở quê chồng, Hải My nhanh chóng cùng Văn Hậu trở lại Hà Nội. Bởi hôm ấy cũng là ngày đẹp để tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm lễ ăn hỏi và đón cô dâu Chu Thanh Huyền về dinh. Văn Hậu và Hải My đến dự tiệc ăn hỏi của người anh - người chị thân thiết vào chiều tối 1/1. Lúc này, Hải My đã thay một chiếc áo dài cách tân khác màu và vẫn trung thành với kiểu dáng suông. Khi ngồi ăn tiệc, bà xã Văn Hậu để lộ vòng 2 lùm lùm, khác hẳn lúc với bức ảnh chụp ở quê khi cô khoe dáng đứng.