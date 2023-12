Doãn Hải My tổng kết năm 2023 đặc biệt: Cưới được Đoàn Văn Hậu, nhan sắc ngày càng lên hương

Ngày cuối cùng của năm 2023, dân mạng thi nhau nhìn lại một năm đã qua, ôn lại những dấu mốc đáng nhớ, những điều đã làm được hay những việc chưa thành để hướng tới một năm mới 2024 đầy hứa hẹn. Với nàng WAG Doãn Hải My, điều đặc biệt nhất của cô nàng trong năm 2023 là đám cưới với hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu.

Trên trang cá nhân, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tổng kết năm 2023 bằng hai bức ảnh. Đó là tấm hình du xuân cùng Đoàn Văn Hậu vào đầu năm. Khi ấy, Hải My diện áo dài cách tân dịu dàng, thanh thuần. Đến cuối năm, cô nàng đã có một đám cưới đẹp như mơ cùng cầu thủ quê Thái Bình. Trong ảnh cưới, Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Doãn Hải My kỉ niệm đầu năm 2023 du xuân cùng Văn Hậu

So với đầu năm, khoảnh khắc về chung nhà với Văn Hậu, Hải My nom rạng rỡ, viên mãn hơn. Sau khi cưới, bà xã Văn Hậu dính nghi vấn có tin vui, nhan sắc của nàng WAG ngày càng lên hương. Có thể nói, dấu ấn đậm nét nhất của đôi trai tài gái sắc trong một năm qua chính là đám cưới linh đình chiếm sóng mọi nền tảng mạng xã hội và được truyền thông, báo chí nhắc đến thường xuyên. Thậm chí, báo Hàn Quốc cũng đưa tin về đám cưới của Văn Hậu - Hải My với những lời có cánh.

Về sự nghiệp, năm 2023 vừa qua, Văn Hậu có được ngôi vô địch V.League 2023 cùng CLB mới Công an Hà Nội. Nhưng anh thường xuyên chấn thương và vắng mặt ở các đợt tập trung đội tuyển Quốc gia. Đó là điều đáng tiếc và Văn Hậu vẫn đang nỗ lực điều trị chấn thương để chờ ngày trở lại thi đấu.

Doãn Hải My năm nay cũng đã hoàn thành việc bảo vệ khoá luận và tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội. Cô nàng có dự định học thêm khoá đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp.