Đoàn Văn Hậu vi vu Sa Pa cùng gia đình vợ, nhan sắc Doãn Hải My và mẹ đẻ gây chú ý

Sau vòng 8, V.League 2023/24 tạm nghỉ để các tuyển thủ hội quân đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam tập trung cho những mục tiêu đầu năm 2024. Do chấn thương chưa hồi phục, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vắng mặt trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Anh dành thời gian để đi du lịch cùng vợ mới cưới Doãn Hải My và gia đình ở vùng đất sương mù Sa Pa.

Trên trang cá nhân, bà xã Đoàn Văn Hậu cập nhật nhiều hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cuối năm cùng chồng. Trong đó, Hải My trổ tài chụp ảnh cho Văn Hậu với tạo hình quý ông cực soái, thu hút sự chú ý. Đến Văn Hậu khi xem lại ảnh cũng không biết cảm thán câu gì vì khả năng chụp ảnh sống ảo đỉnh cao của Hải My.

Văn Hậu dành thời gian vi vu cùng Hải My và gia đình

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn ấn tượng với nhan sắc của Doãn Hải My sau khi kết hôn. Cô nàng ngày càng nhuận sắc, gương mặt xinh đẹp, thần thái rạng rỡ. Bên cạnh Hải My, bà Mai Đoàn - mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu cũng gây chú ý không kém bởi visual trẻ trung không tuổi và phong cách thời thượng. Nhìn mẹ con Doãn Hải My đứng cạnh nhau, nhiều người nhận xét cả hai giống chị em hơn.

Sau đám cưới đình đám vào tháng 11 vừa qua, đây là chuyến du lịch thứ hai của cặp vợ chồng son Văn Hậu - Hải My. Bà xã Đoàn Văn Hậu còn dính nghi vấn có tin vui bởi những thay đổi về hình thể cũng như phong cách thời trang, cách chọn giày dép.