Cùng Văn Hậu đi du lịch, Doãn Hải My không quên chị dâu ở quê chồng, tích cực tương tác thể hiện tình cảm

Bố mẹ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - ông Đoàn Quốc Thắng và bà Vũ Thị Nụ - sinh được hai người con trai. Đoàn Văn Hậu là con út, anh trai của anh là Đoàn Trọng Vũ. Hiện cả hai anh em đều đã lập gia đình, cưới về cho bố mẹ những nàng dâu hiền thảo. Nàng dâu cả Lan Anh là vợ của Trọng Vũ, còn nàng dâu thứ Hải My là vợ của Văn Hậu. Giữa Lan Anh và Hải My cũng đã sớm xây dựng mối quan hệ chị em dâu tốt đẹp.

Điều đó thể hiện ở việc Doãn Hải My dù đang cùng Đoàn Văn Hậu và gia đình nhà vợ đi du lịch Sa Pa nhưng cô nàng vẫn không quên ngày sinh nhật của chị dâu ở quê. Trên trang cá nhân, Hải My gửi lời chúc sinh nhật chị dâu của Văn Hậu một cách lễ phép với chữ "ạ" thể hiện sự tôn trọng với chị lớn trong nhà. Đáp lại, Lan Anh cũng bình luận dưới ảnh của Hải My, khen em dâu "so lovely" (đáng yêu lắm - PV). Hải My cảm ơn chị dâu bằng icon trái tim cùng lời khẳng định "yêu lắm".

Doãn Hải My vi vu Sa Pa cũng không quên ngày vui của chị dâu ở quê

Trước đó, khi Văn Hậu và Hải My về thăm quê Thái Bình sau đám cưới linh đình, cặp đôi đã cùng vợ chồng anh trai đi uống trà sữa để tâm sự giữa mùa đông lạnh giá. Trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới của Văn Hậu cùng Hải My, Trọng Vũ và Lan Anh - với vai trò anh chị lớn trong nhà đã tất bật suốt mấy ngày để lo toan cho ngày vui của các em.