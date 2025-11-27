Vụ việc tài tử Choi Jung Won (phim giờ vàng Hoàng Hậu Ki) bị kiện vì ngoại tình với phụ nữ có gia đình đã gây xôn xao dư luận Hàn Quốc suốt hơn 1 năm qua. Theo đó, anh A đã tố cáo Choi Jung Won "quan hệ ngoài luồng" với vợ mình - cô B, đồng thời đòi nam diễn viên bồi thường 50 triệu won (899 triệu đồng) cho những tổn thất về mặt tinh thần.

Tới nay, tờ Allkpop đưa tin vào sáng 27/11, Tòa án Gia đình Seoul đã bác đơn kiện của A và còn yêu cầu anh phải chi trả toàn bộ chi phí kiện tụng. Như vậy, phía tòa án đã xác định rằng nam tài tử Hoàng Hậu Ki không ngoại tình với cô B như lời cáo buộc của anh A. Được biết, anh A đã nộp đơn kháng cáo ngay trong ngày tòa án đưa ra phán quyết nói trên.

Tòa án đã đứng về phía Choi Jung Won trong vụ kiện ngoại tình

Trước đó, Choi Jung Won đã tung ra bản ghi âm mang tính then chốt, giúp anh lật ngược thế cờ trong vụ kiện ngoại tình. Trong đoạn audio gây xôn xao, A nhắc đến Choi Jung Won với thái độ như muốn hăm dọa, tống tiền: "1 luật sư có nói với tôi rằng khi đâm đơn kiện 1 người nổi tiếng, thông thường có thể lấy được 30-40 triệu won (540-720 triệu đồng). Nhưng tên đó là nghệ sĩ hết thời rồi, chúng ta có thể kiếm được tới 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) đó".

Từ đây, tòa án đã cân nhắc lại sự việc và đưa ra phán quyết có lợi cho Choi Jung Won. Đồng thời, anh A phải nộp phạt 3 triệu won (54 triệu đồng) vì kích động hành vi đe dọa, phỉ báng theo Đạo luật mạng lưới thông tin và truyền thông.

Trên trang cá nhân, Choi vừa có phát biểu đầu tiên sau khi thoát khỏi cáo buộc ngoại tình, phá vỡ hôn nhân của người khác: "Phán quyết của tòa án đã xác nhận rằng tôi không phải kẻ có hành vi ngoại tình. Hàng loạt tuyên bố sai sự thật cùng nhiều suy đoán vô căn cứ đã khiến công chúng hiểu lầm và gây ra cho tôi những tổn thương thứ cấp. Trong tương lai, bất kỳ hành vi phát tán thông tin sai lệch nào cũng sẽ đều bị xử lý 1 cách nghiêm khắc".

"Buổi gặp mặt ăn uống được nhắc đến trong cáo buộc vốn chỉ là buổi gặp gỡ bình thường giữa những người quen biết, và không hề liên quan tới mối quan hệ bất chính nào hết. Tôi hy vọng rằng không ai còn phải chịu tổn thương từ những cáo buộc sai sự thật nữa", nam diễn viên Hoàng Hậu Ki giải thích thêm về nghi vấn ngoại tình.

Nam diễn viên tỏ ra mừng rỡ sau khi thoát được cáo buộc ngoại tình

Trong khi đó, anh A lại lên tiếng phản đối gay gắt sau khi bị tòa bác đơn kiện: "Phán quyết này là 1 quyết định mang tính thiên vị được chi phối bởi các luật sư và thẩm phán thuộc cùng 1 nhóm thực thi pháp luật. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận trước hành động của Choi Jung Won, hắn ta đã lừa dối công chúng trong khi phá hoại 1 gia đình hạnh phúc. Gia đình tôi sẽ còn nguyên vẹn nếu như không có hắn".

Trước đó vào hồi đầu năm nay, tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho nguyên đơn - anh A. Theo đó, Tòa án Gia đình Seoul xác định rằng mối quan hệ giữa Choi Jung Won và cô B đã phá hoại cuộc hôn nhân của anh A với cô này. Nhưng tới nay, tòa án lại đứng về phía tài tử họ Choi.

Vụ việc nổ ra hồi tháng 1/2023 khi Choi Jung Won bị anh A kiện, đòi bồi thường 50 triệu won (899 triệu đồng) vì có hành vi ngoại tình với vợ người đàn ông này. A còn ra mặt tố cáo nam tài tử: "Ngày nào anh ta cũng gọi cho vợ tôi và bày tỏ rằng: ‘Anh nhớ em’, ‘Hẹn gặp thường xuyên nhé’. Thậm chí anh ta còn rắp tâm đưa vợ tôi về nhà".

B cũng bị tố nói dối chồng đưa con trai ra ngoài chơi, nhưng sau đó cô đã bỏ mặc bé ở lại khu vực chơi game 1 mình để đi hẹn hò tài tử Hoàng Hậu Ki. Trong 1 lần khác, B được cho là lén lút đi ăn cùng Choi Jung Won nhưng lại nói dối chồng mình ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Chưa hết, cô còn từng lấy cớ đi họp mặt tại công ty để đi gặp gỡ Choi Jung Won ở công viên Hangang (Seoul, Hàn Quốc).

Suốt thời gian dài, Choi Jung Won điêu đứng, không thể trở lại showbiz vì vụ kiện ngoại tình

Đáp lại cáo buộc của anh A, tài tử Hoàng Hậu Ki phủ nhận kiên quyết: "Tôi chỉ đi ăn với người chị thân thiết từ nhỏ thôi mà. Tôi gặp chị cũng là để hỏi thăm sức khoẻ thôi". Song song với đó, cô B lên tiếng khẳng định Choi Jung Won không phải người làm gia đình mình tan vỡ. B cho biết cô chưa từng hẹn hò với Choi Jung Won và chỉ xem nam nghệ sĩ như người em thân thiết. Cô tuyên bố chồng mình đã nói dối về mọi thứ, từ vấn đề tài chính, cờ bạc cho đến ngoại tình.

Chính những tình tiết rắc rối cùng hàng loạt màn đấu tố gay gắt đã khiến vụ lùm xùm của Choi Jung Won trở thành drama ngoại tình chấn động nhất năm tại Hàn Quốc.

Choi Jung Won sinh năm 1981, ra mắt cùng nhóm nhạc UN vào năm 2000. Sau khi UN tan rã vào năm 2005, anh chuyển hướng diễn xuất, từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoàng Hậu Ki, Healer, The Name, Khách Sạn Bí Mật.

Anh trở nên nổi tiếng với khán giả của làn sóng Hallyu nhờ loạt phim đình đám

Nguồn: Allkpop