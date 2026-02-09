Đoạn clip tiết lộ cách xả stress của một thí sinh Olympia hút 70.000 lượt like, netizen chỉ ước: "Phụ huynh đừng xem được"

Áp lực học tập luôn là câu chuyện quen thuộc với học sinh từ những bài kiểm tra dồn dập, kỳ thi kéo dài cho tới nỗi mệt mỏi tích tụ sau mỗi ngày đến trường. Mỗi người đều có cho mình một cách xả stress riêng: người tìm đến thể thao, người nghe nhạc, có người đơn giản là… ngủ một giấc thật dài. Thế nhưng, trong thế giới học đường, vẫn tồn tại những cách “giải tỏa căng thẳng” khiến số đông chỉ biết bật cười vì quá đặc biệt.

Mới đây, trên fanpage chính thức của Đường Lên Đỉnh Olympia, một đoạn clip ngắn với tựa đề khá “gây sát thương” - “CÁCH ‘HỌC BÁ’ XẢ STRESS: LÀM TOÁN (Mong phụ huynh không lướt trúng video này)” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi nội dung vừa hài hước, vừa… áp lực. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn clip đã nhận về hơn 70k lượt like cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Theo đó, video được trích từ cuộc thi Tuần 1, Tháng 1, Quý 2 lên sóng ngày 1/2 vừa qua của chương trình. Nhân vật xuất hiện trong clip là Nguyễn Đăng Minh Hiếu, học sinh THPT Thủ Khoa Huân (TP.HCM).

Nam sinh làm Toán để xả stress. (Ảnh: VTV)

Trong phần trò chuyện cùng MC Khánh Vy và Ngọc Huy, Minh Hiếu cho biết Toán học không chỉ là môn học mà còn là sở thích cá nhân. Thậm chí, mỗi khi cảm thấy áp lực hoặc “không biết làm gì”, nam sinh thường… lôi bài Toán ra làm để giải tỏa căng thẳng. Chia sẻ này khiến MC Khánh Vy hài hước nhận xét: “Người ta xả stress thì đánh cầu lông, còn Minh Hiếu là xả stress bằng Toán”.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cách thư giãn khác biệt, Minh Hiếu còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Nam sinh có sở trường Toán và Tiếng Anh, từng đạt Giải Ba Olympic môn Toán TP.HCM và Giải Ba Hội thi Hùng biện Tiếng Anh.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách xả stress “không giống ai” của thí sinh Olympia, trong khi một số phụ huynh cũng để lại bình luận hài hước về việc… lỡ cho con xem trúng video này. Có ý kiến cho rằng, làm Toán hay suy nghĩ học thuật cũng là một cách giải tỏa nếu người học thực sự yêu thích, không bị ép buộc.

Cụ thể, netizen để lại hàng loạt ý kiến thể hiện sự đồng cảm xen lẫn “bất lực” của nhiều người khi chứng kiến cách xả stress quá khác biệt của các học sinh giỏi.

- Phụ huynh của 2 bạn lớp 6 và lớp 3 đã lướt trúng video này. Hai đứa con tới công chuyện chuyến này rồi.

- Ngày trước đi học chán chán lôi mấy bài khó nhất của các môn mình chưa làm được ra ngâm, ngâm được thì hết chán, ngâm không được thì chán hơn.

- Bạn này giống tôi! Tôi áp lực cũng dùng Toán để xả stress! Mà là bói Toán.

- MC cũng không biết nói gì thêm.

Đoạn clip không chỉ mang lại tiếng cười mà còn phản ánh một thực tế thú vị mỗi người có một cách đối diện với áp lực rất khác nhau. Với nhiều học sinh, toán học là nỗi sợ; nhưng với những bạn thực sự yêu thích tư duy logic, việc giải một bài toán khó lại mang đến cảm giác thư giãn và chinh phục.

Dù vậy, câu chuyện cũng gợi ra một điều đáng suy ngẫm là không phải ai cũng cần hay nên xả stress theo cách của “học bá”. Quan trọng hơn cả là tìm được phương thức phù hợp với bản thân, để áp lực học tập không trở thành gánh nặng kéo dài. Lời nhắn “mong phụ huynh không lướt trúng video này” cũng chỉ là một cách nhắc vui rằng mỗi đứa trẻ có một nhịp học khác nhau, không phải ai cũng cần xả stress bằng… Toán học.