Đoạn clip hiếm về cố ca sĩ Phi Nhung

Cố ca sĩ Phi Nhung và cháu ngoại

Đoạn clip ghi lại cảnh ca sĩ Phi Nhung đang ở sân bay và được cháu ngoại ra đón. Cố ca sĩ Phi Nhung ôm cháu ngoại (Nathan) vào lòng khi cháu ngoại đón bà bằng một một món quà. "Tặng gì tặng, tặng trái chuối" - Phi Nhung hài hước nói với cháu ngoại.

Cố ca sĩ Phi Nhung đã ra đi để lại nhiều tiếc thương nơi khán giả. Đã 3 năm trôi qua nhưng tình cảm của khán giả dành cho chị vẫn luôn đong đầy.

Những thông tin về chị vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Có lẽ vì hiểu được nỗi nhớ cũng như tình yêu thương của khán giả dành cho mẹ nên thỉnh thoảng Wendy Phạm vẫn đăng tải một số hình ảnh, clip hay chia sẻ cảm xúc của bản thân.

Nhìn hình ảnh ca sĩ Phi Nhung trong đoạn clip mà Wendy Phạm vừa đăng tải, nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự tiếc thương Phi Nhung khi xem lại đoạn clip đặc biệt do con gái ruột của nữ ca sĩ đăng tải: "Thương quá, cứ như là Phi Nhung vẫn đang đi lưu diễn", "Giá như Phi Nhung còn sống thì em vui lắm. Nhớ thương Phi Nhung vô cùng", "Tự dưng thấy cay mắt", "Nhìn hai bà cháu thật đáng yêu", "Hai bà cháu thật khắng khít, Nathan sướng hơn hai em vì được gặp bà"...

Con gái ruột của Phi Nhung tiết lộ clip hiếm về cố ca sĩ

Chia sẻ về bà ngoại trên livestream của mẹ Wendy, Nathan nói: "Con nhớ bà ngoại rất nhiều". Khi được mẹ hỏi là nhớ đến cỡ nào, Nathan cho biết: "Nhớ đến 100 lần".

Cháu ngoại đầu tiên của Phi Nhung còn tiết lộ, bà ngoại thường "dẫn con đi chơi, đi mua sắm, đút cơm cho con ăn. Mỗi lần con hư, ngoại chỉ la mẹ Wendy".

Nathan may mắn hơn 2 em của mình khi có những ký ức đẹp về bà ngoại, về khoảng thời gian ở cạnh bà ngoại. Khi Phi Nhung mất, chị chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại thứ hai ngoài đời. Do đó, Nathan là cậu bé may mắn, có nhiều kỷ niệm với bà ngoại hơn 2 em.

Sau này, Wendy Phạm sinh thêm bé thứ 3, đặt tên là Madilyn Nhung Võ - gợi nhắc đến người bà quá cố của bé.