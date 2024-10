Đoạn CCTV hé lộ sự thật gây sốc trong vụ Liam Payne ngã lầu tử vong tại chỗ

Ngày 30/10, tờ Page Six đưa tin cảnh sát Argentina đã có được đoạn CCTV an ninh ghi lại cảnh Liam Payne ngất xỉu rồi rơi khỏi ban công tầng 3 khách sạn tử vong tại chỗ. Góc quay trong video trực diện vào phòng Liam Payne. Không chỉ có cảnh nam ca sĩ ngã xuống mà những hình ảnh tiết lộ nguyên nhân dẫn tới thảm kịch của anh cũng xuất hiện trong đoạn phim. Đoạn CCTV này sẽ không được công bố với truyền thông và sẽ được xem như chứng cứ quan trọng để kết luận về vụ việc bi thảm của cựu thành viên nhóm One Direction. "Nếu Liam Payne ngất xỉu ở cạnh giường, anh ấy sẽ ngã xuống giường. Nhưng không may anh ấy lại ở ngoài ban công và bi kịch đã xảy ra. Anh ấy không hề tự tử. Vụ việc là 1 tai nạn ngoài ý muốn", tờ Page Six dẫn lời nguồn tin.

Cơ quan chức năng Argentina vẫn đang tiếp tục điều tra, thực hiện phân tích dữ liệu điện thoại, máy tính và camera an ninh xung quanh khách sạn để làm rõ về cái chết đột ngột của Liam Payne. Do đó, thi thể của Liam Payne chưa được đưa về cho gia đình. Theo nguồn tin, phải mất thêm 1 thời gian nữa, ít nhất là 10 ngày, gia đình mới có thể đưa thi thể của nam ca sĩ về quê nhà tổ chức tang lễ.

Cảnh sát đã có được đoạn phim ghi lại cảnh Liam Payne ngất xỉu và rơi khỏi ban công khách sạn. Đây được xem là bằng chứng để kết luận vụ việc thương tâm của nam ca sĩ là tai nạn ngoài ý muốn

Alberto Crescenti - Giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires cho biết Liam Payne đã rơi từ độ cao khoảng 14m xuống sân khách sạn. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ phát hiện nam ca sĩ có 25 vết thương nghiêm trọng gây chảy máu trong và ngoài, bao gồm cả vỡ hộp sọ. Đáng chú ý, theo văn phòng công tố Argentina, Liam Payne có thể đã ngã khỏi ban công khách sạn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoặc hoàn toàn bất tỉnh, không có phản xạ tự vệ để bảo vệ bản thân.

Theo kết quả xét nghiệm độc chất ban đầu, cơ quan chức năng tìm thấy cocaine, crack cocaine (một loại ma túy) và thuốc an thần benzodiazepine trong cơ thể nam ca sĩ 31 tuổi sau khi khám nghiệm tử thi. Liam Payne được xác định đã dùng "cocaine hồng" - một loại ma túy thường pha trộn methamphetamine, ketamine, MDMA và nhiều chất khác, gây ra ảo giác và loạn thần nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm độc chất này trùng khớp phân tích của cảnh sát trước đó rằng nam nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng bởi thuốc và ma túy, dẫn đến việc anh tự nhảy khỏi ban công khách sạn từ tầng 3. Được biết 1 nhân viên khách sạn đã cung cấp ma túy cho Liam Payne. Cáo trạng về người cung cấp ma túy cho nam ca sĩ sẽ sớm được công bố.

Liam Payne đã sử dụng thuốc và ma túy trước khi bị ngã lầu tử vong tại chỗ

Hiện trường phòng khách sạn hỗn loạn, với nhiều đồ đạc bị đập vỡ của nam ca sĩ

Ngoài ra, trước những nghi vấn tiêu cực xoay quanh cái chết của cựu thành viên One Direction, nguồn tin thân cận bác bỏ thông tin Liam Payne tự tử với tờ Daily Mail. "Liam Payne quả thật gặp 1 số vấn đề sức khỏe tâm thần, nhưng cậu ấy chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Liam không muốn chết và cậu ấy đã hứa với gia đình, bạn bè sẽ không bao giờ tự tử. Có ai suy nghĩ cực đoan mà vài giờ trước khi qua đời đã ngồi phối lại ca khúc yêu thích Fireproof, tiến hành gia hạn visa, thậm chí đã lên kế hoạch bay về Miami (Mỹ) vào thứ 6 để gặp bạn gái", nguồn tin nói.

Theo nguồn tin, Liam Payne đã vượt qua các cuộc kiểm tra y tế và tâm lý vài ngày trước khi vụ ngã lầu tử vong xảy ra. Do đó, không hề có chuyện nam ca sĩ làm điều dại dột nguy hiểm đến tính mạng. Nguồn tin cũng cho rằng Liam Payne đáng lẽ đã được cứu và không gặp phải thảm kịch nếu như nhân viên khách sạn cùng mọi người xung quanh quan tâm hơn đến anh. "Nếu ai đó gọi đội ngũ y tế khi Liam Payne có dấu hiệu hung hăng bất thường ở sảnh khách sạn vào sáng 16/10, thay vì đưa cậu ấy trở về phòng rồi bỏ lại cậu ấy 1 mình trong trạng thái loạn thần, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu Liam nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của mọi người xung quanh, có lẽ cậu ấy vẫn ở bên chúng ta", nguồn tin nói.

Nguồn tin thân cận cho biết nam ca sĩ sẽ không gặp phải vụ việc thương tâm nếu được ai đó hỗ trợ y tế và không bị bỏ lại trong phòng khách sạn 1 mình vào ngày 16/10

Nguồn: Page Six