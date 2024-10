Sao nam gây mất hứng nhất Đảo thiên đường lộ lý do thờ ơ với dàn mỹ nhân vây quanh?

Sau hành trình 15 tập phát sóng, 4 cặp đôi đã được se duyên thành công tại chương trình Đảo thiên đường. Hiện tại, cư dân mạng đều dành sự quan tâm cho các cặp đôi này. Mới đây, netizen xôn xao trước loạt hint nghi vấn người chơi nam là Hà An Huy trong Đảo thiên đường đang hẹn hò.

Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip có sự xuất hiện của Hà An Huy thân mật bên một cô gái lạ. Trong bức hình, nam ca sĩ gen Z và người này đứng sát cạnh bên nhau. Cô gái còn có biểu cảm thân thiết tình cảm chu môi, kèm theo đó là dòng trạng thái nhắn gửi đầy ngọt ngào: "Nay có người nghỉ hát để đi làm trợ lý. Được cái hay quát và bắt ăn nhưng được cái thương mình. Nguyện yêu thương anh trợ lý kiêm nhiều thứ trong cuộc sống của mình nhất ạ".

Hà An Huy bị soi khoảnh khắc thân thiết với một cô gái lạ mặt (Nguồn: @linhiu31__)

Người này liên tục chia sẻ hình ảnh tình cảm với nam ca sĩ gen Z trong thời gian qua

Tài khoản này cũng từng công khai gắn thẻ nick Instagram của Quán quân Vietnam Idol

Trên trang cá nhân, cô gái này thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình tứ hẹn hò bên nửa kia. Dù đã cẩn thận dùng biểu tượng che mặt nhưng qua vóc dáng, cư dân mạng cho rằng đây chính là Hà An Huy. Một số lần, người này còn để lộ hint khi gắn thẻ tài khoản của chính nam ca sĩ gen Z. Anh cũng thường xuyên thả tim, bình luận tương tác ở các bài đăng của cô gái. Qua hàng loạt chi tiết này, cư dân mạng cho rằng Hà An Huy đã có bạn gái.

Hà An Huy cũng bình luận tương tác, dành lời khen cho cô gái này

Dù đã khéo léo giấu mặt nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra vóc dáng của nam ca sĩ sinh năm 2002

Tham gia chương trình Đảo thiên đường, Hà An Huy được Diệu Nhi nhận xét là vào chương trình "để tự chữa lành cho chính mình". Nguyên do vì dù có đi date với ai thì nam ca sĩ cũng vẫn bị cho rằng vào mang vai chị - em hơn là người yêu.

Qua loạt hint yêu đương với cô gái lạ, netizen cho rằng Hà An Huy đã có bạn gái nên mới thể hiện nhạt nhòa và giữ khoảng cách với những người chơi nữ. Trong tập 14, nam ca sĩ sinh năm 2002 đã bị loại khỏi chương trình cùng với cô gái Hàn Quốc Lee Hooyeon. Hà An Huy từng gây sốc khi thừa nhận với Quyên Qui đã trải qua 10 mối tình.

Trong chương trình Đảo thiên đường, Hà An Huy bị loại ở tập 14 và không hứng thú đi hẹn hò với người chơi nữ nào

Hà An Huy từng chia sẻ anh không có hình mẫu bạn gái lý tưởng. Tuy nhiên, giọng ca gen Z sẽ ấn tượng với những cô gái có mái tóc đen. Bên cạnh đó, Hà An Huy cho biết bản thân có tình yêu lớn dành cho âm nhạc: "Và chính vì vô hạn nên Huy sẽ luôn trân trọng cả những sóng gió và hạnh phúc mà cuộc đời dành cho mình.

Mình không có hình mẫu bạn gái lý tưởng, mình sẽ tiến tới và để ý khi cảm thấy đồng điệu trong tính cách và cảm xúc. Có một điểm mà Huy rất thích là mái tóc, thích hơn nữa là tóc đen. Ngoài ra, sẽ rất vui nếu như đối phương có chung sở thích với mình, ví dụ như cắm trại hay những hoạt động ngoài trời chẳng hạn".

Nam ca sĩ sinh năm 2002 từng chia sẻ không có hình mẫu bạn gái lý tưởng

Ở ngoài đời, Hà An Huy là một thiếu gia chính hiệu. Hà An Huy sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Hà An Huy có mẹ là NSƯT Minh Phương (công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam), bà ngoại là NSND Thúy Mơ (nguyên Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hải Dương). Thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ nhỏ, Hà An Huy quyết tâm theo đuổi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Vào tháng 10/2023, Hà An Huy trở thành Quán quân của chương trình Vietnam Idol 2023 - Thần tượng âm nhạc thế hệ mới. Đây được cho là bước đệm quan trọng để nam ca sĩ sinh năm 2002 theo đuổi đam mê phát triển con đường nghệ thuật.