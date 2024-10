NSND Lê Khanh xúc động khi suýt mất con: "Nước mắt cứ thế trào ra, chống tay bật dậy, chào con"

Mới đây, nhân dịp sinh nhật con trai, NSND Lê Khanh đã hoài niệm lại hành trình mang thai và sinh con đầy xúc động vào 27 năm trước.

Cô kể: "Ngày mang bầu con sang tháng thứ 3 thì mẹ bị viêm tụy cấp phải nhập viện Việt Đức. Hàng ngày từng tốp các giáo sư, bác sĩ vào thăm khám, theo dõi sát sao. Một ngày bác sĩ hỏi: 'Nghệ sĩ có dễ thụ thai không?'. Mẹ yếu ớt trả lời: 'Có'. Nhóm giáo sư, bác sĩ nhìn nhau rồi rụt rè khuyên: 'Dễ vậy thì hay là bỏ cái thai này đi cho an toàn'. Yếu ớt mẹ quay đi không trả lời. Các giáo sư, bác sĩ nhìn nhau... hết lòng cứu chữa.

NSND Lê Khanh và con trai khi nhỏ

Và rồi 2h sáng ngày 29/10/1997 mẹ trở dạ, bố con lo quýnh quýt lấy xe máy xốc mẹ đi luôn, chẳng kịp phấn son, đầm xòe làm đẹp. Ngồi sau xe máy, những cơn co cuồn cuộn, cuồn cuộn, mẹ gằn hơi thở dốc, gồng mình, ôm bụng thầm kêu con ơi từ từ đợi mẹ... Thang máy bệnh viện C xịch mở ra rồi sập đóng lại, cô y tá dìu gấp vào phòng, loáng thoáng những chiếc áo blu trắng tất bật... Thở nào, thở mạnh, mạnh nữa, cố lên nghệ sĩ, cố lên... Oe oe... oe... Con trai... khóc to... khôi ngô... khỏe mạnh... đầy đủ cả nhé, chúc mừng 2 mẹ con.

Nước mắt cứ thế trào ra, chống tay bật dậy, chào con, chàng trai khóc to của mẹ, mẹ con mình đã chiến thắng.

Mẹ đặt tên con là Khanh vì 2 mẹ con mình cùng nhau, thực sự cùng nhau vượt qua, Khanh, anh hùng của mẹ. Trái với sự lo toan của bác sĩ, con chào đời may mắn, dễ dàng và khỏe mạnh, dễ ăn, chóng lớn, và đặc biệt luôn cười thật tươi nên mẹ đặt tên ở nhà cho con là Thóc. Năm ấy mẹ cũng có một món quà tuyệt vời dành tặng Thóc, một bộ phim tuyệt đẹp Mùa hè chiều thẳng đứng và mẹ đã lấy tên nhân vật là Khanh.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc bên 2 con, con trai của cô nay đã 27 tuổi, đẹp trai, vững chãi và là điểm tựa cho mẹ

Mẹ thật hạnh phúc vì ai ai cũng yêu con, nụ cười của con luôn có khả năng thắp sáng gia đình và mọi nơi con ở. Con trai mẹ thực hiện được mọi điều con mơ ước ở tuổi mới nhé. Yêu con không lời nào nói hết, chàng trai anh hùng của mẹ, bạn thân của mẹ, điểm tựa của mẹ".

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước tình mẫu tử của mẹ con NSND Lê Khanh, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con trai cô.

NSND Lê Khanh là ngôi sao gạo cội đầy tài năng của làng điện ảnh Việt. Cả đời cống hiến cho nghệ thuật, cô có sự nghiệp đáng tự hào ở cả lĩnh vực sân khấu và phim ảnh. Lê Khanh là diễn viên trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND khi vừa bước sang tuổi 38.

Lê Khanh còn được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc Việt". Những năm 80,90 của thế kỷ trước, cô là giai nhân vang danh của màn ảnh với vẻ đẹp chuẩn mực của người phụ nữ Hà thành xưa xinh đẹp, duyên dáng, tinh tế và đầy xúc cảm.

NSND Lê Khanh là biểu tượng của điện ảnh Việt

Với đôi mắt buồn man mác, Lê Khanh từng hóa thân thành công vai Juliet trong vở kịch kinh điển Romeo & Juliet. Thập niên 1980, chị đóng đinh với các vai nữ hoàng, quận chúa như Lý Chiêu Hoàng trong vở Rừng trúc, quận chúa Minfo trong vở Âm mưu và tình yêu...

Ngoài ra, Lê Khanh còn có nhiều vai diễn để đời trong các bộ phim như Người Hà Nội, Săn bắt cướp, Dòng sông hoa trắng, Chiếc mặt nạ da người, Bản tình ca cuối cùng, Chuyện tình bên dòng sông, Mùa hè chiều thẳng đứng...