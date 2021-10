Đọ sắc so tài 3 em gái quốc dân phim Hàn: Kim Yoo Jung "dính lời nguyền flop", Kim So Hyun diễn xuất bao đỉnh

"Em gái quốc dân" là 1 danh xưng đáng tự hào ở showbiz Hàn, khi nó được dùng cho những mỹ nhân trẻ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng với đời tư sạch và tài năng xuất chúng. So với các thế hệ em gái quốc dân trước đây như Im Ye Jin, Moon Geun Young, IU,... bộ ba em gái quốc dân trẻ nhất màn ảnh Hàn lúc này là Kim So Hyun, Kim Yoo Jung và Kim Sae Ron tuy đôi khi gây tranh cãi nhưng vẫn được khán giả cưng hết mực.



1. Kim Yoo Jung

Vô tình nổi tiếng nhờ phụ họa trong chương trình của chị gái, Kim Yoo Jung chính thức trở thành diễn viên khi mới chỉ 5 tuổi. Với vẻ ngoài quá đáng yêu, trong sáng, Kim Yoo Jung lập tức gây mê cho khán giả, con đường diễn xuất cũng vô cùng thuận lợi. Đóng phim tới nay đã 17 năm, khán giả được thấy hành trình trưởng thành của Kim Yoo Jung trên chính những sản phẩm của cô. Từ ngày còn là một cô bé "góp vui" trong các dự án, đến khi được công nhận về diễn xuất ở Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, thoát xác sao nhí ở Mây Họa Ánh Trăng và loạt dự án sau đó, Kim Yoo Jung dần hoàn thiện cả hình tượng lẫn diễn xuất của mình.

Xinh đẹp, diễn xuất ấn tượng lại sở hữu lượng fan hâm mộ cực khủng, điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp 17 năm của Kim Yoo Jung có lẽ là việc cô mãi không tìm được một kịch bản xứng tầm. Các bộ phim của cô sau Mây Họa Ánh Trăng đa phần không tạo được tiếng vang quá lớn, hoặc sẽ gây tranh cãi về chất lượng kịch bản.

2. Kim So Hyun

Đảm nhận vai diễn đối đầu với Kim Yoo Jung ở Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, bao năm nay, hai em gái quốc dân họ Kim vẫn luôn bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc, sự nghiệp. Vẻ bề ngoài đôi khi gây tranh cãi nhưng diễn xuất của Kim So Hyun luôn được đánh giá cao. Cô đảm nhận được nhiều dạng vai, từ chính diện đến phản diện. Tuy nhiên tương tự với việc Kim Yoo Jung rất hợp với cổ trang, thế mạnh của Kim So Hyun có lẽ chính là phim học đường. Những tác phẩm thành công của cô đa phần đều gắn với hình tượng nữ sinh khiến khán giả chưa thực sự được thấy Kim So Hyun ở phiên bản trưởng thành.

3. Kim Sae Ron

Hồi nhỏ không được đánh giá cao về nhan sắc như Kim So Hyun và Kim Yoo Jung nhưng lớn lên, Kim Sae Ron lại lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp, gợi cảm, được đánh giá cao cả về nhan sắc và vóc dáng. Trong cả ba người, Kim Sae Ron là người có dấu ấn đậm nét nhất ở mảng phim điện ảnh, được mệnh danh là quốc bảo diễn xuất xứ Hàn. Ở lãnh địa phim truyền hình, cô cũng bỏ túi không ít dự án lớn nhưng không quá thành công. Đây có lẽ cũng là lý do khiến tên tuổi của Kim Sae Ron không nổi tiếng ở thị trường quốc tế bằng hai em gái quốc dân còn lại.



Nguồn: Tổng hợp