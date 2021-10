6 phim kinh dị Hàn đáng sợ nhất mùa Halloween: Số 2 có cú twist gây sốc toàn cầu, phim cuối ghê rợn đến mức bị cấm chiếu ở Việt Nam!

Trong không khí cận kề của lễ hội Halloween, nếu không có cơ hội "quẩy" cùng hội bạn thân thì cũng đừng lo vì 6 tựa phim kinh dị Hàn dưới đây xứng đáng được bạn cày ngay đấy! Bạn đã sẵn sàng trùm chăn, thủ sẵn một ít bánh snack và cầu nguyện cho dàn đèn trong nhà sẽ không bị tắt bất chợt chưa nào?



I Saw The Devil được tờ Rolling Stones của Mỹ đưa vào danh sách 20 phim đáng sợ nhất mọi thời đại với những màn cắt xẻo man rợ, chân thật. Không cần yếu tố jumpscare, I Saw The Devil cũng đủ khiến khán giả trải nghiệm đa dạng cảm xúc từ tim đập, tay run, toát mồ hôi với hành trình trả thù khốc liệt của viên cảnh sát Soo Hyun (Lee Byung Hun) đối với tên sát nhân đã giết chết vợ của anh một cách tàn nhẫn. Phân cảnh tên sát nhân nhẫn tâm chặt xác người phụ nữ mang thai lúc cô còn sống mặc cho lời cầu xin tha thiết chính là phân cảnh nổi tiếng và khiến khán giả ám ảnh nhất phim.

Oldboy được xem là một trong những biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc. Không những lọt top phim hay nhất mọi thời đại mà Oldboy còn sở hữu cú twist nhớp nhúa, đen tối gây sốc toàn cầu, khiến khán giả không dám xem lại lần thứ hai. Trục phim xoay quanh Oh Dae Su (Choi Min Sik), sau đêm say khướt khi trở về nhà dự sinh nhật con gái, anh tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, bị chặn mọi lối ra. Sự bứt rứt, đau đớn của Oh Dae Su càng ngày càng đạt đến đỉnh điểm khi anh hay tin vợ bị ám sát, con gái bị đưa ra nước ngoài trong khi anh là nghi phạm số 1. Sau 15 năm cầm tù, anh nhận được cú điện thoại của kẻ chủ mưu và cuộc hành trình trả thù đẫm máu và nước mắt của anh bắt đầu từ đây.

The Wailing chính là một trong những tượng đài của thể loại trừ tà, diệt quỷ trong lòng các fan phim kinh dị Hàn. Một ngày nọ, căn bệnh lạ bùng phát khiến cho người dân trong thị trấn trở nên điên loạn và sự nghi ngờ của dân làng đổ dồn về khách du lịch lớn tuổi người Nhật Bản (Jun Kunimura). Để chống lại người đàn ông bí ẩn này, người dân thị trấn đã mời một pháp sư trừ tà (Hwang Jung Min) có tiếng của vùng khác đến trợ giúp. Bên cạnh những nghi lễ đáng sợ, The Wailing còn là một bức tranh phức tạp với đầy những ẩn ý về xã hội, lịch sử, tôn giáo của đất nước Hàn Quốc mà đạo diễn Na Hong Jin đã tạo ra để thách thức người xem cùng nhau giải mã.

Chuyện phim The Call bắt đầu khi Seo Yeon (Park Shin Hye) nhận được những cú điện thoại kêu cứu từ người con gái tên Young Sook (Jeon Jong Seo). Dù hai người trở thành "bạn thân" nhưng khi không gọi được cho Seo Yeon, Young Sook nổi trận lôi đình và mở ra loạt án mạng kinh hoàng ảnh hưởng từ quá khứ đến tương lai.

Gonjiam: Haunted Asylum được mệnh danh là tựa phim kinh dị đáng sợ nhất Hàn Quốc. Phim lấy bối cảnh bệnh viện Gonjiam, bệnh viện bỏ hoang được CNN ghi nhận là một trong 7 địa điểm kinh hoàng nhất trái đất. Được làm theo phong cách giả tài liệu, bộ phim này mang đến những trải nghiệm chân thật nhất cho người xem qua chính góc nhìn từ camera của các diễn viên. Chuyện phim xoay quanh nhóm bạn trẻ do Ha Joon (Wi Ha Joon) dẫn dắt, họ đến Gonjiam khám phá những hiện tượng tâm linh tại bệnh viện tâm thần ma ám nổi tiếng nhất đất Hàn. Thậm chí họ còn mang theo các dụng cụ gọi hồn để làm nghi lễ trực tiếp trong Gonjiam với hy vọng sẽ được nhìn thấy ma.

Tựa phim kinh dị Hàn này được mệnh danh là cơn ác mộng thật sự cho những ai thích phim kinh dị bởi hình ảnh ghê rợn, máu me đầy rẫy và một cái kết vô hậu. Thậm chí, vì quá rùng rợn mà bộ phim này còn bị cấm chiếu tại Việt Nam. Phim xoay quanh gia đình của mục sư Jung Soo (Bae Sung Woo), vì thất bại trước một con quỷ hiểm ác, vị mục sư này không chỉ bị đoạt mạng mà gia đình người thân cũng lần lượt bị nó điều khiển, hãm hại khiến họ bắt đầu nghi ngờ, thậm chí là tiêu diệt lẫn nhau. Trong phim có khá nhiều cảnh giết chóc động vật tàn nhẫn, xác người nhầy nhụa và những màn rượt đuổi ớn lạnh khiến người xem rơi vào cảm giác "gia đình là nơi nguy hiểm nhất".

Nguồn ảnh: Tổng hợp