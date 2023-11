Dở khóc dở cười chuyện nghi ngờ "nửa kia" ngoại tình

Các chuyên gia cảnh báo, HPV là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh đường sinh dục nguy hiểm như ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư âm hộ, mụn cóc sinh dục… HPV không chỉ lây qua đường sinh dục mà còn "ẩn nấp" truyền nhiễm thông qua đường tiếp xúc gián tiếp như dùng chung quần áo, đồ lót, khăn tắm; hoặc lây qua tiếp xúc niêm mạc (qua vết thương hở). Chính điều này dẫn đến tình trạng nhiều người mắc bệnh do HPV mà không hay biết, thậm chí lây nhiễm sang cho "bạn tình".

Chia sẻ câu chuyện "cười ra nước mắt" của mình trên một nhóm Facebook kín có hơn 1,7 triệu thành viên, nickname Ngọc Anh tâm sự: "Mình vô cùng hoảng loạn khi phát hiện mắc mụn cóc sinh dục dù chỉ chung thuỷ với chồng. Chồng mình sốc lắm khi biết chuyện và đòi làm thủ tục ly hôn vì không chấp nhận vợ lăng nhăng".

Thực tế, khi được thăm khám và nghe bác sĩ tư vấn, Ngọc Anh mới biết mụn cóc sinh dục gây ra do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là virus HPV, bệnh không nhất thiết bị lây do quan hệ tình dục mà có thể ở một thời điểm nào đó do vô tình, cô tiếp xúc với HPV, virus không tự đào thải và gây bệnh. Ngọc Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nguyên nhân và chính chồng cô cũng được nghe bác sĩ "thông suốt tư tưởng", hiện chồng cô đang động viên và cùng đưa vợ đi điều trị bệnh.

Tương tự như trường hợp của Ngọc Anh, vợ chồng anh Hòa, chị Huyền cũng lao đao vì căn bệnh tình dục do virus HPV gây ra. Vợ chồng anh chị được biết đến là một đôi vợ chồng hạnh phúc, kiểu mẫu. Bản thân chị Huyền cũng rất tin tưởng chồng nhưng niềm tin của chị bắt đầu lung lay khi anh đột nhiên mắc bệnh sùi mào gà rồi lây cho chị.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, chị Huyền tâm sự: "Bản thân mình chỉ biết có anh. Từ xưa đến nay, mình cho rằng sùi mào gà là bệnh xã hội, chỉ những người quan hệ bừa bãi mới rước bệnh vào người nên rất sốc. Mình nhớ lại nhiều lần anh về nhà nồng nặc rượu và nước hoa, không biết anh có đi quá trớn không. Cả hai hiện ly thân và đang nghĩ đến chuyện ly hôn vì căng thẳng".

HPV có thể tác động tiêu cực đến mặt cảm xúc lứa đôi

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết mụn cóc sinh dục do HPV gây nên. Bệnh có biểu hiện bề mặt phẳng hoặc gồ lên, nhỏ như hạt cơm hoặc phát triển thành chùm như cây súp lơ, thường xuất hiện ở các cơ quan sinh dục. Bệnh làm sưng, tiết dịch, loét, dễ chảy máu ở vùng u nhú, diễn biến thành ung thư hậu môn, cổ tử cung, vòm họng… Bệnh dễ tái phát vì virus khó đào thải ra khỏi cơ thể. Các phương pháp điều trị như đốt sùi, phẫu thuật, bôi thuốc… gây đau đớn và để lại tác dụng phụ.

Bác sĩ Chính nhấn mạnh, mụn cóc sinh dục ngoài gây tốn kém chi phí điều trị, để lại hậu quả sức khỏe còn tác động đến tâm lý, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình lứa đôi. Trong khi đó, hiện nay vắc xin HPV phòng các chủng gây mụn cóc sinh dục và các bệnh ung thư do HPV hiệu quả nhưng nhiều người lại thờ ơ hoặc chưa biết đến.

Virus HPV là tác nhân phổ biến gây các bệnh ung thư ở nam và nữ giới

Theo bác sĩ Chính, nhiễm HPV ngày càng phổ biến, thống kê cho thấy gần 1 trong 3 nam giới trên 15 tuổi bị nhiễm ít nhất một loại HPV, 1 trong 8 phụ nữ mắc mụn cóc sinh dục ít nhất 1 lần trước 50 tuổi. 10% dân số sẽ nhiễm ít nhất 1 lần mụn cóc sinh dục trong 25 năm hoạt động tình dục.

Ước tính có khoảng 660 triệu người bị nhiễm HPV trên toàn cầu, trong đó khoảng 370 triệu nam giới. Hiện có khoảng 200 chủng HPV được ghi nhận, khoảng 40 chủng lây qua đường tình dục và 15 chủng nguy cơ cao gây ung thư như: cổ tử cung (hơn 90%); âm đạo, âm hộ (70%); dương vật (60%), hậu môn (90%), dương vật (70%), vòm họng (70%). HPV cũng là tác nhân gây nhiều bệnh có triệu chứng trên da như 100% mụn cóc thông thường, 100% mụn cóc sinh dục và loạn sản biểu mô mụn cóc.

Nam và nữ giới từ 9-26 tuổi cần tiêm HPV đúng lịch, đủ mũi (Ảnh: Mộc Thảo)

Hiện Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC có đầy đủ hai loại vắc xin HPV là Gardasil (Mỹ) phòng 4 chủng HPV gồm 6, 11, 16, 18 và Gardasil 9 (Mỹ) có hiệu quả bảo vệ đến 94% phòng 9 chủng HPV nguy cơ cao gồm 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58 gây mụn cóc sinh dục và các bệnh ung thư gồm cổ tử cung, hậu môn, âm hộ, hầu họng…. Vắc xin tiêm tốt nhất cho trẻ vị thành niên, nam và nữ giới từ 9-26 tuổi, không giới hạn yếu tố quan hệ tình dục. Vắc xin phòng các bệnh do HPV được sử dụng ở hơn 160 quốc gia, chứng minh an toàn và sinh miễn dịch tốt.