Đồ hộp Hạ Long phốt chấn động, niềm tin của người dùng sụp đổ

Từng là thương hiệu "quốc dân", gần 70 năm tuổi đời

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) từng là cái tên gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Trong suốt nhiều thập kỷ, những lon thịt hộp, cá hộp mang nhãn hiệu Hạ Long xuất hiện đều đặn trong gian bếp gia đình, bếp ăn tập thể, thậm chí là khẩu phần dự trữ trong những giai đoạn khó khăn của đất nước. Không quá cầu kỳ, không quảng bá rầm rộ, thương hiệu này lớn lên cùng sự tin cậy âm thầm của người tiêu dùng.

Tiền thân của Đồ hộp Hạ Long là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, thành lập từ năm 1957 tại Hải Phòng và được xem là tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Nhờ lợi thế sản xuất quy mô lớn, dây chuyền ổn định và mạng lưới phân phối rộng khắp, Đồ hộp Hạ Long nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu đồ hộp quen mặt nhất thị trường nội địa. Trong thời kỳ đỉnh cao, sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Từ thương hiệu quốc dân, Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã phát hiện và xử lý hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, được thu gom và đưa vào kho để phục vụ hoạt động chế biến đồ hộp tiêu thụ ra thị trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hải Phòng đã làm rõ một đường dây thu mua thịt lợn nhiễm bệnh từ các ổ dịch, sau đó vận chuyển về kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Trong tổng số hơn 120 tấn thịt lợn được tập kết, cơ quan chức năng xác định đã có khoảng 2 tấn được đưa vào dây chuyền chế biến thành sản phẩm thịt hộp. Tại thời điểm kiểm tra, số thịt này đều trong tình trạng ôi thiu, rỉ nước, bốc mùi, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Cổ phiếu Đồ hộp Hạ Long lao dốc, người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm, các siêu thị tiến hành rà soát khẩn cấp

Ngay khi thông tin về vụ việc 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh lan rộng trên mạng xã hội, phản ứng của người tiêu dùng diễn ra gần như tức thì. Nhiều hình ảnh ghi lại cảnh người dân vứt bỏ hoặc ngừng sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu Đồ hộp Hạ Long được chia sẻ chóng mặt. Nỗi sợ thực phẩm bẩn, vốn đã âm ỉ suốt nhiều năm, nay bùng phát dữ dội. Không ít người thừa nhận họ "không dám ăn tiếp", dù sản phẩm vẫn còn hạn sử dụng và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan quản lý.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Đồ hộp Hạ Long đã sụt giảm đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận trong phiên chứng khoán sáng 8/1 vừa qua, cổ phiếu CAN của Đồ hộp Hạ Long lao dốc, giảm 10% về mức giá sàn 27.900 đồng/đơn vị.

Tính đến hiện tại, nhiều siêu thị lớn đã tạm thời gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng.

Danh sách các siêu thị ngưng bày bán sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long

Làn sóng vứt Đồ hộp Hạ Long vào thùng rác đồng loạt được dân tình chia sẻ

Mất mát lớn nhất: Niềm tin của người tiêu dùng khó lòng lấy lại

Nếu thiệt hại tài chính còn có thể quy đổi bằng tiền, tính toán bằng báo cáo, thì sự sụp đổ của niềm tin lại là thứ vô hình, âm thầm nhưng tàn khốc hơn rất nhiều. Với người tiêu dùng, đặc biệt là những gia đình đã gắn bó với các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long suốt nhiều năm, cảm giác lúc này không chỉ là lo lắng mà là bị phản bội.

Đó là cảm giác của những bà nội trợ từng yên tâm mua vài hộp pate cho bữa sáng, những người con xa nhà gửi đồ hộp về cho cha mẹ vì tin rằng “hàng quen, thương hiệu lâu năm thì chắc chắn an toàn”. Khi sự việc bị phanh phui, niềm tin ấy sụp đổ gần như ngay lập tức. Thứ khiến nhiều người hoang mang không chỉ là câu hỏi “mình đã ăn phải gì”, mà còn là nỗi ám ảnh rằng suốt thời gian dài, họ đã đặt sức khỏe của cả gia đình vào một sự đảm bảo không còn chắc chắn.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích, thất vọng và kêu gọi tẩy chay lan rộng với tốc độ chóng mặt. Không ít người chia sẻ lại lịch sử mua hàng, hóa đơn cũ, thậm chí hình ảnh những hộp pate từng được tích trữ trong tủ bếp như một cách tự vấn chính mình. Có người cay đắng thừa nhận: thứ đau nhất không phải là mất tiền, mà là cảm giác bị lừa sau nhiều năm tin tưởng.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù kết quả điều tra cuối cùng ra sao, việc để lọt nguồn nguyên liệu không đảm bảo an toàn vào chuỗi cung ứng đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu kiểm soát đầu vào. Với một thương hiệu thực phẩm lâu đời, từng được xem là biểu tượng của sự quen thuộc và an tâm, đây là điều khó có thể chấp nhận. Bởi thực phẩm không giống những mặt hàng tiêu dùng khác, sai sót không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Niềm tin của người tiêu dùng, một khi đã bị tổn thương, không thể vá lại bằng vài lời giải thích hay những chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Nó cần thời gian rất dài, sự minh bạch đến tận cùng và những hành động cụ thể để chứng minh sự thay đổi. Và ngay cả khi đó, vết nứt trong lòng người mua vẫn sẽ còn đó, nhắc nhớ về một bài học đắt giá: trong lĩnh vực thực phẩm, chỉ một lần sơ suất cũng đủ để đánh mất thứ quý giá nhất mà doanh nghiệp có được.