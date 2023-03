Dispatch phỏng vấn độc quyền nam idol dính tới dị giáo chấn động xứ Hàn: Bật khóc vì bị tẩy não, đề cập tới tội ác tình dục của tên cầm đầu

Thời gian qua, bộ phim tài liệu In the Name of God: A Holy Betrayal (Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng) khiến cả châu Á phải xôn xao dậy sóng. Xuyên suốt 8 tập phim, 4 tên thủ lĩnh dị giáo đã bị lôi ra ánh sáng. Trong đó, tên giáo chủ Jung Myung Seok đứng đầu JMS khiến công chúng vô cùng phẫn nộ với những tội ác liên quan tới cưỡng bức phụ nữ.

Vụ việc còn lan sang cả làng giải trí Hàn Quốc khi Kyoungyoon (DKZ) vừa mới thừa nhận có liên quan tới tà giáo JMS trong bài phỏng vấn độc quyền với Dispatch. Nam idol cho biết từng bị giáo phái này tẩy não, đặt niềm tin vào Jung Myung Seok. Qua bài phỏng vấn, anh khẳng định bản thân đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với dị giáo và bày tỏ sự hối hận vì từng tin sai người. Nam idol còn không cầm được nước mắt khi nghĩ tới tội ác của Jung Myung Seok cùng đồng bọn.

Kyoungyoon xuất hiện trong buổi phỏng vấn độc quyền

Nam idol gia nhập JMS bằng cách nào?

Dì của Kyoungyoon vốn là mục sư vô tình biết tới nhà thờ của JMS. Người này đã giới thiệu JMS cho mẹ nam idol và còn hết lời khen ngợi giáo phái của Jung Myung Seok.

Thành viên DKZ chia sẻ về những kỷ niệm lúc nhỏ bên người dì làm mục sư: "Mẹ tôi đi đâu thì tôi theo đấy. Lúc nhỏ, chúng tôi thường xuyên tới chỗ dì. Gia đình chúng tôi cùng những người lớn tuổi trong xóm tụ tập ăn uống, trò chuyện. Cuối tuần nào cũng như vậy. Dì tôi nghiên cứu về thần học rồi trở thành mục sư. Ban đầu dì ấy chỉ truyền đạo ở nhà, nhưng sau đó đã mở 1 nhà thờ riêng".

"Tôi đã xem các video truyền đạo. Dì tôi nói Jung Myung Seok là người truyền đạt những lời của Chúa, từng đọc Kinh Thánh tới 2000 lần. Ở video, ông ta cố gắng lôi cuốn mọi người vào những bài giảng đạo trong nhiều giờ. Sau khi ông ta hô vang 'Ta là Đấng Messiah - Đấng cứu thế', những người ở bên dưới sẽ đồng thanh hưởng ứng. Đó là cách ông ta lôi kéo người khác tham gia vào tà giáo do mình lập nên. Tôi thấy điều này chẳng khác gì việc thao túng tâm lý", thành viên DKZ nói rõ về cách người dì lôi kéo gia đình anh cùng tham gia JMS.

Kyoungyoon cho biết thêm rằng, hồi năm lóp 9 và lớp 10, anh từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc trong nhà thờ của giáo phái này.

Nam idol thừa nhận từng tham gia giáo phái JMS

Dì Kyoungyoon mở nhà thờ nhỏ ngay gần quán cà phê của mẹ anh

Bị tẩy não từng chút một

Nam idol cho biết, ngay từ đầu anh đã không có quyền lựa chọn. Gia đình anh tin tưởng giáo phái JMS và nam nghệ sĩ đã phải nghe theo họ. Theo thời gian Kyoungyoon dần đặt niềm tin vào Jung Myung Seok một cách mù quáng.

"Nhiều thành viên của JMS ra sức lan truyền những thông tin tốt đẹp nhằm thần thánh hóa giáo chủ họ Jung. Có người còn đưa ra hồ sơ bệnh án cho thấy họ phải phẫu thuật, nhưng nhờ Jung Myung Seok mà đã khỏi bệnh một cách thần kỳ. Trong khi nhiều người khác khẳng định giáo chủ JMS đã cứu vớt họ theo những cách khác nhau", thành viên DKZ nhớ lại cách thành viên của dị giáo tung hô Jung Myung Seok lên tận mây xanh.

Có 1 sự kiện khiến anh và mẹ bỗng trở nên tin tưởng giáo chủ họ Jung. Khi nam idol học lớp 2, gương mặt anh bỗng phình to kỳ lạ. Người dì khi ấy đã đưa vài mục sư tới cầu nguyện cho Kyoungyoon. Vài ngày sau, nam idol sinh năm 2000 tới bệnh viện phẫu thuật thì được bác sĩ thông báo anh hoàn toàn bình thường.

Nam nghệ sĩ nhớ lại về sự việc năm ấy: "Bệnh tôi cần thời gian để chữa trị. Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra trùng hợp 1 cách khó tin. Chính điều này đã dẫn tới những niềm tin mù quáng".

Kyoungyoon từng gặp giáo chủ JMS tại nhà thờ ở Wolmyeong. Và lần gặp ấy đã để lại ấn tượng khó phai đối với nam idol, khiến anh thêm phần tôn sùng ông ta. Nam idol kể lại sự kiện khiến anh bỗng thần thánh hóa tên giáo chủ man rợ: "Trên sân bóng, ông ta thể hiện vô cùng ấn tượng. Dù có hơn 10 cầu thủ ra sức cản phá, ông ta vẫn có thể ghi bàn. Giờ tôi nghĩ lại thì thấy hồi đó chẳng có ai thực sự muốn cản phá ông ta cả. Nhưng hồi nhỏ tôi từng cho rằng ông ta thực sự rất siêu phàm đến mức cứ khoe với bạn bè suốt".

Thế nhưng, giờ đây Kyoungyoon lại đang vô cùng hối hận vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ: "Hồi trước tôi thấy Jung Myung Seok không giống 1 tên tội phạm tình dục. Tôi thấy thật hối hận khi đánh giá ông ta chỉ qua vẻ bề ngoài".

Anh hối hận vì từng tôn sùng tên giáo chủ man rợ

Lên tiếng về tội ác tình dục liên quan tới JMS

Nam idol sinh năm 2000 khẳng định không biết về những tội ác tình dục của JMS: "Tôi từng đến nhà thờ ở Wolmyeong khoảng 3 - 4 lần hồi tiểu học. Bố mẹ đưa tôi đến đó vì muốn tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cho gia đình. Tôi nhớ khi ấy mình được ăn nhiều món ăn ngon, chơi các môn thể thao gồm bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền. Còn về cái được gọi là xâm hại tình dục thì tôi không hề biết. Thực ra những người đến từ vùng quê nhưng chúng tôi thậm chí còn không biết những gì diễn ra ở đó".

Kyoungyoon khẳng định bản thân đã hoàn toàn thoát ly khỏi giáo phái tàn ác JMS: "Tôi thấy may mắn khi mình vẫn chưa nổi tiếng. Nếu tôi có tầm ảnh hưởng sâu rộng chắc chắn sẽ bị giáo phái này lợi dụng để tuyên truyền cho bọn chúng. Nghĩ tới thôi mà tôi thấy rùng mình. Dù đã muộn màng nhưng tôi vẫn muốn nói rằng mình đã không còn có bất kỳ liên hệ nào với JMS nữa".

Nam idol sinh năm 2000 còn thề rằng anh chưa từng truyền giáo sau khi bước chân vào làng giải trí: "Fan và đồng đội là những người sát cánh cùng tôi, nhưng tôi chưa từng đề cập tên giáo phái này với họ". Anh còn lên án gay gắt hành vi của Jung Myung Seok cùng đồng bọn - nhưng kẻ nhân danh Chúa để làm những việc dơ bẩn - và hy vọng chúng phải trả giá đắt.

Nguồn: Koreaboo